Сильный ветер, начавшийся сегодня около 13:00, стал причиной серьезных последствий в Агдаше и Гейчае.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, в городах Гейчай и Агдаш, а также в селах прервано электроснабжение. В районах ветер обрушил около 20 деревьев, столбы электропередач, ночного освещения и связи. На территории обоих районов парализована работа служб электропередачи и связи. Деревья обрушились на вспомогательные постройки и другие объекты.

Порывистый ветер обрушил крупную березу на часть дороги Баку-Шамаха-Евлах, проходящую через территорию села Хосров Агдашского района. Так как дерево заняло обе полосы дороги, движение транспорта было затруднено. Для того чтобы открыть дорогу и восстановить свободное движение транспорта, на месте происшествия были предприняты неотложные меры.

Пострадавших в результате сильного ветра нет. В настоящий момент представители комиссии по чрезвычайным ситуациям проводят на местах встречи с гражданами и рассматривают их жалобы.

Ялчин Алиев, Г.Р.