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Общество

«Цель Баку»: В День Победы еще раз о подвиге азербайджанских нефтяников - ВИДЕО 09.05.2017 15:35

Сегодня Азербайджан, как одна из республик некогда мощнейшей мировой державы - СССР, отмечает 72-ю годовщину великой Победы над фашистской Германией.

Вклад Азербайджана в эту войну неоценим. Как известно, Азербайджан направил на фронт более 640 тысяч своих сынов и дочерей, из которых почти половина не вернулась.

В годы Второй мировой войны Азербайджан являлся одним из эвакуационных центров для населения оккупированной европейской части СССР. Азербайджанские госпитали приняли на лечение более 440 тысяч раненных бойцов советской армии, которые после восстановления возвращались на боевые позиции бить врага.

Также в Баку для нужд фронта производилось оружие и боеприпасы свыше 130 наименований.

Но самым важным вкладом Азербайджана в победу над гитлеровскими войсками стало бесперебойное обеспечение фронта горюче-смазочными материалами. В то время 80% необходимого для фронта бензина, 90% смазочных масел обеспечивалось Азербайджаном. В 40-х годах из 33 млн тонн нефти, добывавшейся в СССР, 23,5 млн тонн приходились на долю Азербайджана. Ученые-химики во главе с Юсифом Мамедалиевым в годы войны организовали производство 38 видов смазочных масел, 9 наименований авиационного и 8 видов дизельного топлива.

О стратегическом значении бакинской нефти в достижении Победы над фашизмом, подвиге азербайджанских нефтяников, несших круглосуточную вахту, попытке германских войск заполучить бакинскую нефть повествует созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева документальный фильм «Цель – Баку. Как Гитлер проиграл битву за нефть».

Фильм, созданный к 70-летию Победы над фашизмом на основе идеи Арзу Алиевой продюсером Луи Водевилем и режиссером Робертом Магнеротом, был показан на канале National Geographic, вещающем во многих странах.

Представляем вашему вниманию ссылку, перейдя по которой, вы сможете посмотреть этот фильм.

Ялчин Алиев, Г.Р.

На русском языке:

На азербайджанском языке:

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