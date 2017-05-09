В этом году исполняется 72-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Праздник отмечают и в Азербайджане: у Мемориала воинской славы в Баку состоялась ежегодная торжественная церемония.

Ветеранов войны поздравили дипломаты стран СНГ, представители Исполнительной власти района, депутаты парламента и военные. Под музыку оркестра, который исполнял песни военных лет, к Мемориалу возложили венки, память погибших в войне почтили минутой молчания.

По самым скромным подсчетам историков, в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов погибли от 27 до 30 млн советских граждан. Сотни городов, тысячи сел были буквально стерты с лица земли.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 680 тысяч азербайджанцев, из которых 11 тысяч женщин. Около 400 тысяч из них пали смертью храбрых на поле битвы. Звания Героя Советского Союза были удостоены 120 азербайджанцев, среди которых такие известные имена как Ази Асланов, Мехти Гусейнзаде, Исрафил Мамедов.

От имени дипломатической миссии стран СНГ ветеранов и всех собравшихся поздравил посол Российской Федерации Владимир Дорохин: «Каждый год мы с открытым сердцем приходим сюда, чтобы выразить благодарность тем людям, которые обеспечили эту великую победу. Спасибо вам за ваш подвиг!».

Посол РФ подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута общими силами всех республик бывшего СССР. Вклад Азербайджана в дело общей победы трудно переоценить, сказал он.

«Не было такой семьи в Азербайджане, которая не была бы связана с фронтом, чьи отцы, братья и сыновья не служили бы для защиты Родины. Жертвы были огромны. Вечная память павшим!», - сказал посол.

Подчеркнув, что Азербайджан снабжал фронт топливом, посол также отметил, что в стране производилась боевая техника, были открыты госпитали. «В госпиталях Азербайджана выхаживали раненых так, как ни в одном другом месте», - заметил он.

Российский посол также выразил благодарность Азербайджану за то, что в стране сохранилось уважение к ветеранам ВОВ, поддерживается добрая традиция празднования Дня Победы и прилагаются усилия к сохранению памятников и мемориалов.

Праздничная церемония у Мемориала воинской славы в Баку традиционно проходит при участии большого числа людей: люди приходят целыми семьями, с цветами, фотографиями близких, которых унесла война.

По традиции, заложенной в прошлом году, участники церемонии прошлись «Бессмертным полком», держа в руках фотографии своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне на фронте и в тылу. Также было представлено несколько раритетных автомобилей времен войны.

Ветеранов поздравил глава Исполнительной власти Наримановского района Абдин Фарзалиев. Он отметил решающий вклад Азербайджана в общую победу за счет обеспечения 80% потребности фронта в топливе для самолетов, танков и машин за счет бакинской нефти.

Также он выразил гордость тем, что в Наримановском районе Баку, где расположен Мемориал воинской славы, ежегодно проходит торжественная церемония в честь Дня Победы.

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Депутат Расим Мусабеков, выступая, подчеркнул, что память о подвигах наших предков нельзя забывать, и нужно делать все возможное, чтобы память и уважение передавать из поколения в поколение.

«Важно помнить прошлое, чтобы не допустить повторения всех ужасов войны на нашей земле, - сказал Расим Мусабеков. Подвиги никогда не должны быть забыты!».

Он также пожелал всем собравшимся увидеть тот счастливый день, когда оккупированные земли Азербайджана в Нагорном Карабахе и вокруг него будут освобождены.

8–9 мая объявлены Генеральной Ассамблей ООН Днями памяти и примирения. Признавая, что государства-члены могут иметь свои дни Победы, освобождения и празднования, Ассамблея предложила всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно отмечать один из этих дней или оба как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Текст и фото: Елена Остапенко, Г.Р.