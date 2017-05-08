Генеральный директор ИСЕСКО и генеральный секретарь Федерации университетов исламского мира при ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри посетил открывшийся недавно новый кампус Бакинской высшей школы нефти (БВШН) и встретился с руководством, профессорами, преподавателями, сотрудниками и студентами БВШН.

По сообщению пресс-службы БВШН, он ознакомился со студенческим городком Высшей школы и созданными здесь условиями. Ректор БВШН Эльмар Гасымов подробно проинформировал Абдулазиза бин Османа аль-Тувейджри о новом образовательном комплексе, который построен на уровне международных стандартов с использованием новейших технологических достижений и на основе опыта известных университетов мира. Он также сообщил, что открытие нового кампуса Бакинской высшей школы нефти с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось 1 мая этого года.

Открывая встречу гендиректора ИСЕСКО с коллективом БВШН, Эльмар Гасымов сообщил, что Высшая школа была создана в структуре SOCAR Распоряжением Президента Азербайджана в ноябре 2011 года. «Главной целью создания БВШН стала подготовка высококлассных азербайджанских специалистов, владеющих английским языком и способных принять участие как в международных проектах, которые реализует SOCAR, так и в других крупномасштабных проектах, осуществляемых для развития страны», – сказал он.

По словам ректора БВШН, особую роль в повышении качества обучения и подготовки специалистов играет укрепление международных связей Высшей школы. Он отметил, что БВШН наладила прочное, успешное и взаимовыгодное сотрудничество со многими структурами и организациями, в числе которых и Федерация университетов исламского мира. Говоря о традициях толерантности в стране, ректор подчеркнул, что Азербайджан может служить для многих государств примером толерантного и мультикультурного общества, где гармонично сосуществуют разные народы и религии.

Выступая на встрече, аль-Тувейджри выразил признательность ректору БВШН Эльмару Гасымову за приглашение посетить новый кампус Высшей школы. Он высоко оценил заботу и внимание, которые государство уделяют вопросам образования в Азербайджане. Как сказал генсек ИСЕСКО, высшее учебное заведение – это не только современные корпуса и новейшее оборудование, его наибольшую ценность, прежде всего, представляют педагогические и научные кадры. Он подчеркнул, что Высшая школа может по праву гордиться тем, что в ее стенах преподают и ведут научную деятельность самые талантливые ученые и лучшие профессора страны.

«Мы с ректором Эльмаром Гасымовым пришли к договоренности о проведении в новом кампусе БВШН очередной международной конференции Федерации университетов исламского мира, посвященной развитию нефтегазового сектора», – сообщил аль-Тувейджри. Генеральный директор ИСЕСКО также отметил, что готов оказать необходимую поддержку для того, чтобы студенты исламских стран могли обучаться в БВШН.

Ялчин Алиев, Э.Т.