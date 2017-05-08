Весенний осмотр хозяйств ЗАО «Азербайджанские железные дороги» начнется с 10 мая.

По сообщению пресс-службы ЗАО, во время осмотра будут проверяться состояние хозяйств, строений и сооружений, соблюдение на станциях, предприятиях и учреждениях правил безопасного движения, охраны окружающей среды и техники безопасности.

Весенний осмотр будет проведен начиная со станции Беюк Кесик по линии Беюк Кесик-Гаджигабул, Горадиз-Османлы, Астара-Ширван, Алят-Баладжары, Ялама-Сумгайыт, Абшеронский участок, а также на станциях Баладжары, Баку-пассажирская, Баку-товарная, Кешля, Г.З.Тагиев-сортировочная, Гюздек, Хырдалан и на всех ветвях железной дороги по участкам и направлениям.

Весенний осмотр продлится 10 дней.

Ялчин Алиев, Э.Т.