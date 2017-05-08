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Общество

Баку – в первой пятерке у российских туристов на 9 мая 08.05.2017 11:18

Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у туристов направления в праздник 9 Мая.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТурСтат, Прага, Берлин, Будапешт, Таллинн и Баку входят в первую пятерку зарубежных городов, популярных для путешествий россиян на 9 мая.

В День Победы в городах России и столицах государств СНГ пройдут торжественные мероприятия и состоятся праздничные салюты.

Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным ТурСтат, туристический бюджет в Баку в праздничные майские выходные составит в среднем $85 в сутки.

В Азербайджане российских туристов привлекают местное гостеприимство, богатая культура, гастрономия, шопинг и летняя погода.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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