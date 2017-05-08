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Общество

Jeep Renegade поступил в продажу в Азербайджане - ФОТО 08.05.2017 11:00

Компания Avtolux Azerbaijan провела пресс-конференцию в связи со стартом продаж в стране Jeep Renegade, приобрести который можно, посетив автосалон, расположенный по адресу: улица Узеира Гаджибейли, 57.

Новый Jeep Renegade - внедорожник, который оснащен всем необходимым для путешествий на колесах и готов к любым вызовам. Он хорош везде - будь то городские улицы или бездорожье.

Jeep Renegade – компактный кроссовер, обладающий впечатляющими возможностями. Впервые продемонстрированный в рамках Женевского автосалона в 2014 году, автомобиль базируется на платформе SCCS, обеспечивающей отличную проходимость при компактных размерах кузова.

Свобода, аутентичность, приключения и страсть - ценности бренда Jeep с момента его основания, и новый Jeep Renegade еще более подготовлен к любой неожиданной ситуации на дороге. Это - внедорожник для тех, кто хочет писать свои собственные дорожные истории каждый день.

Jeep Renegade легче, сильнее, лучше предыдущих моделей – недаром дизайнеры при разработке Renegade в качестве источника вдохновения использовали различные предметы из экипировки спортсменов. Но, несмотря на новшества, традиционная решетка радиатора, великолепные внедорожные возможности автомобиля делают Jeep Renegade полноправным членом семьи Jeep.

В дизайне автомобиля отражается история бренда Jeep, его любовь к приключениям – в нем заложены классические элементы, которые были характерны для автомобилей легендарной марки на протяжении более 70 лет ее славной истории, но они получили современное прочтение. Экстерьер автомобиля можно смело назвать брутальным и вызывающим – под стать общей дизайнерской концепции марки. Источником вдохновения для создателей служил легендарный автомобиль «Виллис» – в связи с этим кроссовер получил достаточно харизматичную и оригинальную «внешность».

Просторный салон обеспечит комфорт для пятерых, а объемный багажник и множество карманов для мелочей в Jeep Renegade подарят максимальное удовольствие от поездки. Интерьер автомобиля имеет разработанные вручную элементы, в нем использованы инновационные и высококачественные материалы и цвета, уникальные технологии, а также удобные решения для хранения. Дизайн салона смотрится ярко, он пропитан энергией - это дань памяти легендарному наследию бренда, поднимающая его на новый уровень.

Для того чтобы получить настоящее удовольствие от вождения, необходимо быть уверенным в полной безопасности. Новый Jeep Renegade имеет более 60 различных систем безопасности, включая первые в сегменте систему предупреждения об опасности столкновения при движении вперед (Forward Collision Warning) и систему предупреждения о выходе из полосы движения (LaneSense Departure Warning-Plus).

Подытоживая все вышесказанное, можно резюмировать, что Jeep Renegade отличается великолепными ходовыми характеристиками, топливной экономичностью и лучшими в классе внедорожными возможностями, сочетая в себе самые передовые технологии, а также яркий дизайн. Автомобиль сконструирован так, что бросает вызов любым дорожным условиям, с уверенностью может преодолеть любые препятствия.

Дерзкий и стремительный, новый Jeep Renegade доказывает, что для него нет ничего невозможного и подходит автомобиль всем, недаром он вошел в десятку претендентов на звание World Сar 2015.

Стоит особо отметить, что Avtolux Azerbaijan начинает продажу автомобилей в кредит – все интересующие подробности и условия кредита можно узнать по короткому номеру 983.

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