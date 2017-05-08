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Общество
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10 лет успеха: компания Baker Tilly Азербайджан торжественно отметила свое 10-летие – ФОТО 08.05.2017 10:00

5 мая 2017 года компания Baker Tilly Азербайджан, успешно функционирующая на рынке Азербайджана уже более 10 лет, торжественно отметила свое 10-летие в отеле Four Seasons.

Партнер компании Baker Tilly Азербайджан Самир Велиев открыл мероприятие приветственной речью и поделился своим мнением о компании: «Мы уже 10 лет функционируем на рынке Азербайджана и с уверенностью можем сказать, что в течение короткого времени стали одной из первых 5-ти крупнейших и престижных консалтинговых компаний, оказывающих бухгалтерские, аудиторские, а также консалтинговые услуги по налоговым и финансовым вопросам.

За период нашей деятельности мы сотрудничали с ведущими банковскими, кредитными организациями, компаниями, функционирующими в сфере транспорта, нефти, связи, строительства, рекламы, торговли и других сферах. В настоящее время вместе с около 60-ти сотрудниками мы оказываем профессиональные услуги более 70-ти местным и международным клиентам.

Наша компания также тесно сотрудничает с такими ведущими финансовыми организациями мира, как Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития.

В этом году компания отмечает свое 10-летие. Оглядываясь на пройденный нами путь, могу сказать, что нас радуют наши многочисленные успехи. Результаты нашей деятельности стимулируют нас достигать новых успехов. И в дальнейшей деятельности мы будем проявлять наш профессионализм, стараться и дальше сохранять качество нашей работы, претворяя в жизнь успешные проекты.

Пользуясь случаем, благодарим коллектив компании, объединивший усилия для достижения общей цели, клиентов, доверяющих нашему профессионализму, бизнес-партнеров и Международную сеть Baker Tilly за оказанную в течение этих лет поддержку».

Партнер также рассказал об уже реализованных и планируемых в будущем проектах. Мероприятие, организованное в интеллектуальном и развлекательном формате, вызвало большой интерес присутствующих.

Отметим, что Baker Tilly Азербайджан является членом сети Baker Tilly International, действующей в 141 стране мира и объединяющей 165 компаний, главный офис которой расположен в столице Соединенного Королевства - Лондоне. Будучи 8-й крупнейшей сетью бухгалтеров и консультантов мира по доходности, компания была удостоена звания «Сеть года» на ежегодной церемонии вручения наград журнала International Accounting Bulletin (IAB) – «Бюллетень международного бухгалтерского учета».

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