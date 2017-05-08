Ветеран Тофик Ага Гусейнов - единственный азербайджанец со званием генерал-полковника, который служил в Советской армии.

В этом году фронтовик отметил свой 94-й день рождения. Сейчас ветеран готовится к Дню Победы, передает корреспондент «МИР 24» Арзу Юнус.

Тофика Ага Гусейнова мобилизовали в первые дни войны. Отправили в Бакинское училище зенитной артиллерии. После полугодового курса молодого лейтенанта назначили командиром взвода.

«Немного провоевали. Уже в 1944-м году направили на первый Белорусский фронт, как раз Жукова назначили командующим фронтом. Я служил в отдельном дивизионном. Участвовали в двух операциях», - вспоминает ветеран.

Он прошел с боями через всю Европу, дошел до Берлина. Трижды получал письменную благодарность с подписью Верховного главнокомандующего. Дома ценные бумаги и фотографии не хранит - отдал в союз ветеранов. Воспоминания о суровой войне для него в первую очередь - память о близких людях, о дружбе, чувстве патриотизма. Тофиг Ага Гусейнов отдал армии 60 лет жизни.

«Он настоящий герой. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев назначал его себе помощником по военным вопросам», - отметил заместитель председателя Организации ветеранов войны Джалил Халилов.

О Тофике Ага Гусейнове написаны книги. К нему часто ездят журналисты. Сейчас ему 94, но он по-прежнему занимается общественной работой.

«МИР 24»