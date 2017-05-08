Снят с занимаемой должности руководитель Государственной службы автомобильного транспорта Эльнур Абдуллаев.

Как сообщил 1news.az информированный источник, на его место назначен Габиб Гасанов.

Ожидается, что Э.Абдуллаев будет назначен на новую должность.

Отметим, что Эльнур Абдуллаев был назначен руководителем Государственной службы автомобильного транспорта 3 августа 2015 года приказом бывшего министра транспорта Зии Мамедова.

До этого назначения он занимал должность руководителя Центра интеллектуального управления транспортом.

Тимур Рзаев, Э.Т.