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Общество

Арзу Алиева: Tour d’Azerbaidjan создает настоящую праздничную атмосферу 08.05.2017 16:30

Проводимый в нашей стране традиционный велопробег Tour d’Azerbaidjan организуется из года в год все качественнее.

Турнир, собирая много людей, дарит им незабываемые ощущения. Любители велоспорта со всего мира съезжаются в Азербайджан, чтобы посмотреть соревнования.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила Eurosport президент Бакинского медиа-центра Арзу Алиева.

Она отметила, что Tour d’Azerbaidjan создает в стране праздничную атмосферу.

«Мы очень удовлетворены этим и продолжим проводить этот турнир и в дальнейшем. Думаю, гостям понравился Азербайджан. Азербайджан - прекрасная страна, богатая достопримечательностями. У нас прекрасная природа. Отрадно, что все больше людей с каждым годом становятся свидетелем этой красоты», - подчеркнула она.

Арзу Алиева также отметила, что в Азербайджане спорту уделяется особое внимание, в стране для повышения интереса к спорту проводятся различные крупные соревнования.

«Мы смогли собрать вокруг этих соревнований много людей. А это полезно как для увлекательного времяпрепровождения, так и в плане здоровья», - сказала она.

По ее словам, гонки «Формула-1» в этом году будут организованы еще лучше, чем в прошлом году, а в следующем году соревнования пройдут лучше, чем в нынешнем, потому что будет учтен опыт этого года.

«Мы очень обрадовались результатам представителя Азербайджана на соревнованиях Tour d’Azerbaidjan. Мы гордимся этим. Хочу пожелать всем участникам успехов. И вновь приглашаю их в Азербайджан», - сказала она.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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