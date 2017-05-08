Возбуждено уголовное дело по факту смерти 5-летнего Кянана Гусейнова, который скончался в Масаллинском районе Азербайджана после обрезания.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, уголовное дело возбуждено по статье 124.1 («Убийство по неосторожности») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

«Следствие установило, что Кянан Гусейнов, 2012 года рождения, скончался во время обрезания в селе Мусакучя Масаллинского района Азербайджана. Операцию проводил врач-хирург Рамиз Садыгов, с апреля 2016 года вышедший на пенсию», - подчеркнули в прокуратуре и отметили, что по делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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