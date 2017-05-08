В последние дни в Азербайджане в центре общественного внимания находится вопрос принятия нового законопроекта об ограничении использования табачных изделий.

И это не случайно, поскольку пристрастие к курению оказывает губительное воздействие на все слои населения страны - как на детей, так и на взрослых, невзирая на социальное и материальное положение, и, что важно, вне зависимости от того, курит человек или нет.

В преддверии второго слушания в Милли Меджлисе нового законопроекта по борьбе с табаком мы побеседовали с директором Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Джейхуном Мамедовым.

- Джейхун муаллим, совсем недавно в Милли Меджлисе прошли обсуждения нового законопроекта об ограничении использования табачных изделий. Как вы думаете, почему именно сейчас так остро стоит вопрос о принятии этого закона?

- Сегодня во всем мире борьба с табакокурением достигла своей критической точки. «Глобальная эпидемия табакокурения», как ее называет ВОЗ, ширится из года в год и поражает как самих курильщиков, так и тех, кто страдает от пассивного курения. Уже давно доказано, что табакокурение является фактором риска раковых, сердечно-сосудистых и многих других тяжелых заболеваний. Поэтому борьба с табаком есть часть большой и напряженной работы по профилактике неинфекционных заболеваний - во всем мире и в Азербайджане в том числе. Важность этих усилий четко обозначена Президентом Ильхамом Алиевым в «Стратегии по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Азербайджанской Республике на 2015-2020 гг.». В этом документе вопросам борьбы с табаком уделяется особое внимание. Поставлена конкретная задача - к 2020 году снизить уровень потребления табака в стране на 10%. Чтобы добиться этого снижения к 2020 году, активно действовать надо уже сегодня.

- И в чем же суть этого закона? Как его принятие может отразиться на наших гражданах?

- Принятие этого закона может иметь большое значение для защиты населения страны от воздействия табака, особенно детей, подростков и молодежи - всех тех, кто не курит, но подвергается вредному воздействию табачного дыма. Я надеюсь, что исполнение этого закона поможет положить конец табакокурению в общественных местах, предупредить распространение этой пагубной привычки среди подрастающего поколения и способствовать тому, чтобы курильщики отказались от этого пристрастия.

- В таком случае, может быть, вы затронете наиболее важные положения законопроекта? Как я понимаю, общественность неоднозначно отреагировала на возможность наложения запрета на курение в общественных местах. Каково ваше мнение по этому поводу?

- Важно знать, что не существует безопасного уровня воздействия табачного дыма в закрытых помещениях. Даже при наличии системы вентиляции и очистки воздуха невозможно полностью очистить закрытое помещение от токсических и канцерогенных ингредиентов табачного дыма. Вот почему я так надеюсь, что новый закон наложит полный запрет на курение в общественных местах. Очень важно, чтобы это был запрет, не предусматривающий создание внутри помещений условий для курения в каких-либо специально отведенных для этого местах - только таким образом можно создать 100-процентную бездымную среду. В качестве исключения на данном этапе можно было бы рассмотреть возможность создания таких мест, специально отведенных для курения внутри помещений, только лишь в ресторанах, кафе и гостиницах. Повторяю, возможность, а не обязательство по поводу создания таких мест.

- Вы думаете, что такого рода запрет может иметь существенное значение для снижения вредного воздействия табака на здоровье населения?

- Несомненно. Только задумайтесь: в составе табачного дыма присутствует до 7000 химических веществ, из которых 250 - это особо опасные, а около 70 - канцерогены, вызывающие рак. Вместе с тем, благодаря нашим исследованиям мы знаем, что в Азербайджане 77% некурящих мужчин подвергаются воздействию табачного дыма в общественных местах и на работе, 41% женщин – дома и такой же процент подростков – в закрытых общественных местах. Что касается подростков и молодежи, то, кроме прямого опасного воздействия на их здоровье табачного дыма, курение в общественных местах формирует у подрастающего поколения порочное представление о курении как о чем-то привычном, повседневном и безвредном. Кстати, такое же вредное влияние на формирование привычки курить оказывают и безобидные, на первый взгляд, электронные сигареты и безникотиновые кальяны. На самом же деле они служат только одному - завербовать в число курильщиков новых, еще не пристрастившихся к этой привычке любителей «покайфовать». К счастью, в новом варианте законопроекта предусмотрено и это - все виды кальянов и электронных сигарет также будут подпадать под действие этого закона. К тому же в новом законопроекте предусмотрен запрет на показ процесса курения по телевидению, видео, в театре, что, я надеюсь, также оградит всех нас, и в первую очередь подростков и молодежь, от скрытой рекламы табакокурения.

- С одной стороны, мы говорим о полном запрете курения в общественных местах, а с другой – в стране прилагаются усилия по подъему производства местного табака. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.

- На республиканском совещании, состоявшемся 17 апреля в Евлахе, Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркнул, что строительство в Азербайджане новых современных фабрик по производству сигарет предусмотрено не для того, чтобы наши граждане стали больше курить, а в силу того, что экспорт табачных изделий является прибыльной отраслью. Я думаю, нельзя выразиться яснее по этому поводу. Наша задача состоит не в том, чтобы население меньше курило импортируемые сигареты в пользу местных, а в достижении отказа от курения.

- Другими словами, вы считаете, что не стоит беспокоиться по поводу того, какие сигареты курит наше население?

- По большому счету, «хороших» или «плохих» сигарет просто не существует. ЛЮБАЯ сигарета, независимо от качества табака или наличия фильтра, всегда опасна для здоровья. Табачные компании каждый год снабжают табачные изделия новым вкусом или ароматом, придумывают гибкие системы дозирования, работают над имиджевой рекламой - но все это лишь ради того, чтобы стимулировать курение, а значит - увеличивать свои прибыли. Однако надо понимать, что ни при каких условиях эти, так сказать, «более качественные» табачные изделия не являются менее опасными для здоровья человека.

- Может, в таком случае, надо, чтобы потребитель знал, из каких именно вредных веществ «складывается» его сигарета?

- Для нас важно, чтобы каждый человек имел возможность получить информацию не только об ингредиентах самих табачных изделий, но и о тех веществах, которые выделяются с табачным дымом. Этот момент должен быть отражен в новом законе. Хочу обратить ваше внимание на то, что при этом эксперты ВОЗ рекомендуют, чтобы количественные показатели табачных изделий не указывались на упаковках, поскольку они могут создать ложное представление о том, что какие-то сигареты являются более безопасными по сравнению с другими. В новом законопроекте этот вопрос пока еще остается предметом обсуждения. Зато отрадно, что новый вариант законопроекта однозначно запрещает как прямую, так и непрямую рекламу, продвижение, спонсорство и стимулирование продаж табачных изделий.

- А как вы думаете, если закон будет накладывать такие строгие запреты, не вызовет ли это неудовольствие у курящего человека в связи с нарушением его прав на курение?

- Этот законопроект, в первую очередь, исходит из конституционного права наших граждан на то, чтобы «жить в здоровой окружающей среде» и «трудиться в безопасных и здоровых условиях». В этом свете, скорее, наоборот - курение в общественных местах можно рассматривать как нарушение конституционных прав наших граждан.

- Какими, по вашему мнению, должны быть последующие шаги по борьбе с табакокурением после принятия этого закона?

- Все мероприятия по борьбе с табаком четко прописаны в Рамочной конвенции ВОЗ, стороной которой является и Азербайджан. Принятие нового закона позволит нам более последовательно и осмысленно продвигаться в направлении исполнения этих мероприятий. Назову лишь некоторые из них - это, несомненно, поднятие в Азербайджане размера акцизного налога на табачные изделия, который в настоящий момент является одним из самых низких в мире, разработка механизмов медицинской и консультативной помощи курильщикам в отказе от курения, пересмотр требований к предупредительным надписям и изображениям на упаковках табачных изделий с тем, чтобы они занимали не менее 50% поверхности этих упаковок. И, наконец, запрет на табачные витрины в маркетах, которые есть не что иное, как скрытая реклама сигарет. Список можно и продолжить, но, как видите, и перечисленного с лихвой хватит для интенсивной работы на ближайшие несколько лет.

- Спасибо, Джейхун муаллим. Хотелось бы поблагодарить вас за интересную беседу.

1news.az