Начиная с 2008 года с целью улучшения качества образования началось внедрение новых образовательных программ - куррикулума. На данный момент этот процесс подошел к своему логическому завершению.

Сегодня, после применения в учебном процессе новой методики, эксперты намерены выявить разницу в полученных знаниях между нынешними и прошлогодними учениками 9-х классов, которые соответственно обучались по новой и старой методике. Цель мониторинга заключается в том, чтобы понять, насколько качественно нововведения, внедренные в сферу образования, повысили коэффициент интеллекта у учеников.

Очевиден тот факт, что новая методика преподавания оказала благотворное влияние на формирование качественного критического мышления у учеников. Именно поэтому на повестке дня стоит вопрос оценки потенциала нынешних учеников 9-х классов, которые уже прошли этот этап и получили знания по новой программе.

По мнению эксперта по образованию Камрана Асадова, проведение выпускных экзаменов в 9-х классах по новой методике было необходимо: «Несмотря на то, что разработанные в 2008 году новые образовательные программы полностью отвечали современным требованиям, тем не менее, в силу периодически происходящих изменений выпускные экзамены 2017 года требовали нового подхода. Одно из основных требований данного стандарта – в корне изменить содержание нынешней методики, а именно осуществить переход от банального запоминания к логическому мышлению. Разработку новой программы можно считать довольно-таки прогрессивным шагом. Несмотря на сложности в усвоении этих новшеств, как со стороны преподавателей, так и учеников, это все равно остается одним из основных современных мировых требований. Мы же не школа заучивания, нашей главной задачей является переход от устаревших стереотипов к воспитанию поколения, способного применять теоретические знания на практике».

Была необходимость, возникли изменения

Каковы же новые критерии оценивания навыков на выпускных экзаменах учеников, получивших девятилетнее образование – критическое мышление, чтение–понимание, письмо (эссе), получение знаний в условиях сотрудничества, научиться учиться.

Отсюда становится ясно, что между старыми и новыми критериями по оцениванию есть существенная разница. Старый метод опирается в основном на память, новый же – на критическое мышление. Знания, полученные в течение девяти лет, из-за несоответствия структуре выпускных экзаменов, требуют от нее соответствующих изменений. Принимая во внимание данную необходимость, Кабинет министров утвердил правила аттестации в общем положении об образовании.

Установленные правила предусматривают проведение экзамена в два этапа. Вопросы бывают открытого и закрытого типа. Вопросы открытого характера требуют пояснения, закрытого характера – выбора одного из правильных вариантов.

Новые изменения также предусматривают оценивание у учеников математических знаний. Существует лишь одна разница: ученики азербайджанского сектора будут сдавать экзамен по математике и азербайджанскому языку, а ученики русского сектора – по математике и русскому языку, то есть каждый будет сдавать тот язык, на котором получает образование. А если язык получаемого образования не русский и не азербайджанский, то в этом случае предусмотрен только экзамен по математике.

Присутствие на обоих этапах экзамена очень важно, иначе ученик не сможет получить аттестат. Те, кто желает получить документ с отличием, должны также написать эссе на любую тему, выбранную из списка, представленного на экзамене.

Больше не будет оценок

Еще один плюс выпускных экзаменов нынешнего года заключается в методике оценивания. Отныне оценивание будет проводиться не по 5-балльной шкале, а по 100-балльной.

К.Асадов полагает, что новый метод оценивания откроет еще больше возможностей: но сравнивать 5-балльную шкалу со 100-балльной нельзя. 5-балльная шкала ограничивает возможности учителя. Иногда возникает некое сомнение при оценивании ученика, учитель колеблется между оценками «4» и «5». Оценивание же по 100-балльной шкале полностью устраняет данные сомнения. Тем, кто полностью освоил программу – 95 баллов, а тем, кто освоил минимум, можно будет дать балл пониже. Существующий метод оценивания, расширивший возможности учителя в области оценивания знаний и способностей ученика, соответствует стандартам куррикулума, а также наглядно демонстрирует картину усваиваемости учеником материала.

«За» и «Против» новых правил на выпускных экзаменах в IX классах

Когда в 2008 году впервые вводили куррикулум, пилотного этапа проекта не было, поэтому к программе не были подготовлены ни кадры, ни родители, ни дети, в связи с этим их критика вполне обоснована. Образовательный контент, новый по содержанию, отличался от советской системы, поэтому многие родители были против нововведений. Однако необходимо идти в ногу со временем, весь мир уже давно перешел на эту систему. Необходимо также отметить, что многие страны СНГ еще не перешли на новую методику и отстают от нас.

Как и любое другое новшество, проведение выпускных экзаменов согласно новым правилам было воспринято неоднозначно. К примеру, ученики, уже прошедшие первый этап экзамена, жаловались на нехватку времени.

Ученица Бакинского лицея имени академика Зарифы Алиевой Нурия Джафарова заявила, что было много открытых вопросов и мало времени. В особенности по математике были даны ответы на вопросы, к которым нужно было дать пояснения. Выделенных 30 минут для написания эссе недостаточно. К тому же, «сразу написать эссе в беловом варианте не получается, сначала мы должны написать черновой вариант и только потом переносить на беловик». Но самым напряженным моментом все же остается длительное ожидание результатов экзамена.

У учителей также есть много причин для беспокойства. Преподаватель Бакинского лицея имени академика Зарифы Алиевой по азербайджанскому языку и литературе Рена Халилова отметила, что, во-первых, о новых правилах выпускных экзаменов они узнали лишь в октябре нового учебного года, а о правилах приема – в декабре.

«Что касается самих экзаменов, то объективность централизованных экзаменов не вызывает никаких сомнений. Считаю, что вопросы открытого характера выдвигают на передний план человеческий фактор, что в свою очередь становится поводом для беспокойства. Допустим, где гарантия, что проверяющий педагог сможет разобрать стиль письма, почерк ученика? По каким критериям они будут оценивать? Допустим, потребуется не одна, а две или даже три проверки, что само по себе привносит в этот процесс определенные трудности», - добавила она.

Р.Халилова отметила, что длительное ожидание ответов вызывает много недовольств, особенно со стороны родителей, которые спешат увидеть результаты экзаменов, чтобы оценить, насколько качественные знания дали учителя их детям. Думаю, у нас должно быть время на обсуждение результатов первого этапа до начала второго. Это помогло бы нашим ученикам на следующих этапах.

Недовольство эксперта К.Асадова, в первую очередь, связано с открытыми вопросами: «Делая сравнения, видишь, что категория открытых вопросов является самой сложной во всем мире. Даже на вступительных экзаменах ответы на открытые вопросы дают лишь 20% от общего числа участвующих. Вот поэтому включать такие вопросы во вступительные экзамены неверно. К тому же ученики нерегулярно работают с такими вопросами. Надо учесть, что в школах обычно работают с закрытыми вопросами. К.Асадов считает, что экзамены по математике и азербайджанскому языку развивают навыки правописания. Азербайджанский язык, безусловно, должен присутствовать во всех экзаменах. Но вот с точки зрения упрощения экзаменов, экзамен по математике можно было бы заменить экзаменом по другому предмету. А также предметы вступительных экзаменов должны отличаться от предметов выпускных экзаменов. Это будет способствовать развитию у учеников интереса к другим предметам.

Эксперт также полностью разделяет мнения учеников и учителей относительно вопроса длительной задержки результатов: «Два месяца для объявления ответов – это очень большой срок. Такое длительное ожидание негативно сказывается на психологическом состоянии ребенка. В мировой практике самый поздний срок объявления результатов экзамена – 13 дней».

Несмотря на все плюсы и минусы, новая учебная программа и первый этап выпускных экзаменов для учащихся завершился. Эти экзамены – большой опыт не только для учителей и учеников, но и для тех, кто их организовывает. А любой опыт, как известно, необходимо совершенствовать.

А.А.