Во вторник, 9 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, местами возможен небольшой туман, временами усиливающийся юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +14 до +17, днем - от +26 до +31 градуса. Непосредственно в столице ночью - от +15 до +17, днем - от +28 до +30 градусов.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 65–75%, днем - 40–50%.

В районах Азербайджана 9 мая также преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых северных и западных районах возможны грозы, местами осадки могут носить интенсивный характер.

Утром местами туман. Будет преобладать западный ветер, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17, днем - от +27 до +32. В горах ночью - от +5 до +10, днем - +14 до +19 градусов.

Елена Остапенко, Э.Т.