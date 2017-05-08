Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отправился в Стамбул.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, министр примет участие в проходящей в Турции Международной выставке оборонной промышленности «IDEF – 2017».

IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одной из наиболее значимых выставок вооружений в Европе.

Выставка IDEF дает возможность ознакомиться с современными оборонными технологиями и образцами в разнообразных отраслях ВПК, новейшими разработками военной техники, которые предлагаются для экспортных поставок на мировой рынок вооружений.

Эльшан Рустамов, Г.Р.