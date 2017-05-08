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Общество

Стало известно, когда не будут работать центры «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» 08.05.2017 14:18

В связи с Днем Победы центры «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal», находящиеся в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, 9 мая работать не будут.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Граждане могут обратиться в центры «ASAN xidmət» за получением соответствующих услуг уже 10 мая.

Следует отметить, что в настоящее время функционируют 11 центров «ASAN xidmət», из которых 5 – в Баку, остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале и Масаллы.

В то же время в Баку функционируют 2 центра «ASAN Kommunal».

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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