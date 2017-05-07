Государственный экзаменационный центр сегодня проводит вступительные экзамены в вузы Азербайджана по I и IV группам специальностей на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, экзамен проходит в 11 городах республики – в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

В экзамене предусматривается участие 30 239 абитуриентов. Из них 25 612 абитуриентов сдают экзамены по I группе специальностей, 4 627 - по IV группе.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и будут длиться 3 часа.

Абитуриенты, участвовавшие в экзаменах, смогут ознакомиться с их результатами и графическим изображением карты ответов на веб-странице Государственного экзаменационного центра через 3-4 дня после экзаменов.