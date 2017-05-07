USD1.7026
EUR1.8702
RUB0.0290
Brent47.38
WTI44.45
Золото2 091.56
S&P 500 Index2 389.52
Nikkei 22519 445.70
Общество

Известного ученого, академика Рафигу Алиеву проводили в последний путь 07.05.2017 19:05

7 мая состоялась церемония прощания с известным ученым-химиком Азербайджана, действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана, доктором химических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Рафигой Алирза гызы Алиевой.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Президент НАНА, академик Акиф Ализаде, открывая мероприятие, рассказал о плодотворной научной деятельности известного ученого Рафиги Алиевой, ее вкладе в развитие химической науки в нашей республике.

Ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов, вице-президент НАНА, академик Дильгям Тагиев, директор Института химии присадок НАНА, академик Вагиф Фарзалиев, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли в своих выступлениях рассказали о содержательной научной деятельности академика Рафиги Алиевой, ее высоких моральных качествах, поделились своими воспоминаниями об ученом.

Затем от имени семьи покойной выступила ее дочь Фахрия Халафова.

После церемонии прощания гроб с телом известного ученого проводили в последний путь.

Покойная была предана земле в I Аллее почетного захоронения.

В церемонии похорон приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

АЗЕРТАДЖ

139количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Джанлука Вакки прогулялся по Баку – ФОТО – ВИДЕОАрестована группа военных и гражданских, сотрудничавших с армянскими спецслужбами с целью терактов в БакуМанана показала в Instagram подросшую дочку-красавицу – ФОТОCкончалась известная азербайджанская ученая Рафига АлиеваТетушка Адель: певица «состарилась» на свой 29-й день рождения - ФОТОБоевики «Боко Харам» отпустили более 80 школьниц, похищенных в 2014 годуМакрон опережает Ле Пен на выборах президента Франции, сообщили СМИ - ФОТО - ОБНОВЛЕНОКличко торжественно открыл инновационный туалет - ФОТОВ Техасе полицейского обвинили в убийстве чернокожего подросткаDaily Express: в случае ухода Конте «Челси» возглавит Леонид Слуцкий

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 мая19:05 Известного ученого, академика Рафигу Алиеву проводили в последний путь18:31 В сеть попали снимки горевшего живьем человека во время беспорядков в Венесуэле - ФОТО - ВИДЕО18:22 Макрон опережает Ле Пен на выборах президента Франции, сообщили СМИ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО18:00 За сутки более 520 водителей были оштрафованы за нарушение запрета на движение по «Полосам Исламских игр» - ВИДЕО17:03 Президент Азербайджана принял участие в церемонии прощания с видным ученым Рафигой Алиевой16:52 «Кяпяз» продлил контракт с Диниевым16:21 При перестрелке на границе с Пакистаном погибли 50 афганских военных15:41 Daily Express: в случае ухода Конте «Челси» возглавит Леонид Слуцкий14:59 ФИФА оставил в силе решение по поводу бакинского «Интера»14:51 Арестована группа военных и гражданских, сотрудничавших с армянскими спецслужбами с целью терактов в Баку13:49 Яшар Баширов избран в Исполком EKF13:25 Манана показала в Instagram подросшую дочку-красавицу – ФОТО13:04 Гол Рамиля Шейдаева принес победу «Жилине»12:22 Пять бомб взорвались в следовавшем из Дамаска автобусе, есть погибшие - ФОТО12:07 Тетушка Адель: певица «состарилась» на свой 29-й день рождения - ФОТО