7 мая состоялась церемония прощания с известным ученым-химиком Азербайджана, действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана, доктором химических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Рафигой Алирза гызы Алиевой.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Президент НАНА, академик Акиф Ализаде, открывая мероприятие, рассказал о плодотворной научной деятельности известного ученого Рафиги Алиевой, ее вкладе в развитие химической науки в нашей республике.

Ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов, вице-президент НАНА, академик Дильгям Тагиев, директор Института химии присадок НАНА, академик Вагиф Фарзалиев, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли в своих выступлениях рассказали о содержательной научной деятельности академика Рафиги Алиевой, ее высоких моральных качествах, поделились своими воспоминаниями об ученом.

Затем от имени семьи покойной выступила ее дочь Фахрия Халафова.

После церемонии прощания гроб с телом известного ученого проводили в последний путь.

Покойная была предана земле в I Аллее почетного захоронения.

В церемонии похорон приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

АЗЕРТАДЖ