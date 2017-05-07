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Общество

За сутки более 520 водителей были оштрафованы за нарушение запрета на движение по «Полосам Исламских игр» - ВИДЕО 07.05.2017 18:00

В Баку с утра пятницы, 5 мая, вступил в силу запрет на движение по «Полосам Исламских игр».

И уже есть первые…сотни оштрафованных водителей.

Как сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов телеканалу Xəzər, уже на 6 мая данное правило нарушили более 520 автомобилистов, в отношении которых были составлены протоколы.

Отметим, что передвижение по данным полосам предназначены только для передвижения участников и гостей Игр, для иных водителей использование данных полос, а также парковка на улицах, где они нанесены, будет стоить 40 манатов штрафа.

Данный запрет продлится до четверга, 25 мая.

С целью помочь автомобилистам столицы избежать штрафов 1news.az напоминает улицы и проспекты, где нанесены «Полосы Исламских игр»:

- на проспекте Нефтяников;

- от круга Азнефть до Площади Государственного флага;

- на участке трассы Баку-Алят от 2-го до 14-го километра;

- на Бакинской окружной дороге;

- на Московском проспекте (от круга у станции метро «20 Января» до «Шамахинки»);

- на проспекте Зии Буниятова;

- на проспекте Ататюрка;

- на Бибиэйбатском шоссе;

- на Тбилисском проспекте;

- на проспекте Гара Гараева;

- на проспекте Вагифа;

- на проспекте Фатали хана Хойского;

- на Бейюкшорском шоссе;

- на улицах Вагифа, Абдулвахаба Саламзаде и Ханифа Алескерова.

Талыб Бархудаев

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