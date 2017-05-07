В Баку с утра пятницы, 5 мая, вступил в силу запрет на движение по «Полосам Исламских игр».
И уже есть первые…сотни оштрафованных водителей.
Как сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов телеканалу Xəzər, уже на 6 мая данное правило нарушили более 520 автомобилистов, в отношении которых были составлены протоколы.
Отметим, что передвижение по данным полосам предназначены только для передвижения участников и гостей Игр, для иных водителей использование данных полос, а также парковка на улицах, где они нанесены, будет стоить 40 манатов штрафа.
Данный запрет продлится до четверга, 25 мая.
С целью помочь автомобилистам столицы избежать штрафов 1news.az напоминает улицы и проспекты, где нанесены «Полосы Исламских игр»:
- на проспекте Нефтяников;
- от круга Азнефть до Площади Государственного флага;
- на участке трассы Баку-Алят от 2-го до 14-го километра;
- на Бакинской окружной дороге;
- на Московском проспекте (от круга у станции метро «20 Января» до «Шамахинки»);
- на проспекте Зии Буниятова;
- на проспекте Ататюрка;
- на Бибиэйбатском шоссе;
- на Тбилисском проспекте;
- на проспекте Гара Гараева;
- на проспекте Вагифа;
- на проспекте Фатали хана Хойского;
- на Бейюкшорском шоссе;
- на улицах Вагифа, Абдулвахаба Саламзаде и Ханифа Алескерова.
Талыб Бархудаев