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Общество

Продолжающееся целый месяц водное путешествие завершилось в Сумгайыте грандиозным фестивалем - ФОТО 06.05.2017 01:25

Последним адресом начавшегося с Каспия водное путеществие IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», которое продолжалось с 5 апреля по 5 мая, был город Сумгайыт.

Вечером 5 мая тысячи жителей наблюдали за водным фестивалем, проходившем на Площади флага. В начале фестиваля участники были проинформированы о IV Играх исламской солидарности «Баку-2017». Было сообщено, что более трех тысяч атлетов из более чем 50 исламских стран в течение 10 соревновательных дней будут вести борьбу по 20 видам спорта. Соревнования, проводимые с 12 по 22 мая, пройдут на 16 самых современных спортивных площадках Баку. Основная цель организации Игр исламской солидарности - укрепление духа солидарности и сотрудничества между исламскими странами, развитие связей между мусульманской молодежью.

Затем участники фестиваля посмотрели видеокадры, запечатлевшие начало водного путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», передачу Президентом Ильхамом Алиевым в начале водной церемонии медного сосуда с каспийской водой ребенку из Сумгайыта. Был также продемонстрирован путь, пройденный водой, взятой из Каспия.

Выступления звездного посла Игр, заслуженной артистки Тюнзали Агаевой, певцов Фахмина Ахмедли и Лейлы Мамедовой, танцевальной группы «Мирвари», грандиозный водный эффект и фейерверк подарили сумгайытцам и гостям города незабываемые мгновения.

Среди зрителей фестиваля была также немецкая делегация, принимающая участие в юбилейных мероприятиях, проведенных в Сумгайыте, по случаю 30-летия дружбы и 40-летия создания партнерских связей с немецким городом Людвигсхафен.

Отметив, что грандиозные водные мероприятия придали особый колорит спортивному празднику, чемпион Европы по греко-римской борьбе среди молодежи, серебряный призер Кубка мира Нофель Бабаев сказал: «Каждый представляющий нашу страну спортсмен чувствует ответственность этой задачи и, безусловно, думает только об успехе на соревнованиях, напряженно тренируется для этого».

Напомним, что последний этап водного путешествия стартовал в утренние часы, взятием воды с каспийского берега в Сумгайыте.

Президентский стипендиат, заслуженный деятель физической культуры и спорта Мамед Эйвазов, чемпион Европы по греко-римской борьбе среди молодежи, серебряный призер Кубка мира Нофель Бабаев и увлекающийся футболом Салим Имранлы наполнили водой из каспийского берега Сумгайыта медный сосуд с логотипом «Баку-2017.

Затем в рамках программы Domestic Grassroots, в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе состоялось «Региональное спортивное мероприятие Sport joys». На мероприятии, реализованном в целях пропаганды IV Игр исламской солидарности и привлечения молодежи к спорту, были организованы различные спортивные конкурсы.

Среди гостей мероприятия были также спортивный посол Игр Ильхам Закиев, звездные послы Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов, Мушфиг Аббасов и Гаджи Нуран.

Школьники померились силами в различных видах спорта. Музыкально-развлекательное спортивное мероприятие подарило участникам хорошее настроение. Победителям были вручены награды.

Начавшееся с Каспия водное путешествие, которое охватило 15 регионов нашей страны, преодолев расстояние в 3 тысячи километров, завершится 12 мая в Баку церемонией открытия IV Игр исламской солидарности. Дети и спортсмены из различных городов и районов нашей страны на следующей неделе будут приветствовать чистой водой из озер, рек, водопадов и родников Азербайджана делегации более 50 государств исламского мира, которые соберутся в Баку.

АЗЕРТАДЖ

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