Азербайджанскую науку постигла тяжелая утрата. 6 мая 2017 года на 85-м году жизни скончалась известный ученый-химик республики, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Рафига Алирза гызы Алиева.

Рафига Алиева родилась 20 сентября 1932 года в городе Нахчыван. По окончании средней школы в 1951-1956 годах получила образование на химическом факультете Азербайджанского государственного университета.

Начав трудовую деятельность в 1956 году в Азербайджанском политехническом институте, Рафига Алиева с 1957 года работала в Азербайджанском государственном университете, а 1958-1960 годах младшим научным сотрудником в Институте химических проблем Академии наук Азербайджана. Получив в 1960-1963 годах образование в аспирантуре химического факультета Азербайджанского государственного университета, Рафига Алиева с 1964 года до конца жизни работала на кафедре аналитической химии университета, занимая здесь должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. С 2001 года она заведовала научно-исследовательской лабораторией «Экологическая химия и охрана окружающей среды».

В 1970 году Рафига Алиева защитила кандидатскую, а в 1999 году – докторскую диссертацию, в том же году была удостоена звания профессора. В 2007 году была избрана членом-корреспондентом, а в 2014 году – действительным членом Национальной Академии Наук Азербайджана.

Посвятившая жизнь химической науке, Рафига Алиева отдавала все знания и умения подготовке высококвалифицированных кадров в этой области. Изыскания ученого, более полувека занимавшегося педагогической деятельностью, были посвящены установлению зависимости между параметрами, характеризующими аналитические реакции, и структурой комплексных соединений. Ряд исследований Рафиги ханум, непосредственно связанных с охраной окружающей среды, одновременно был направлен на разработку методики определения металлов с помощью органических реактивов и их выделения. Ее работы, связанные с актуальными проблемами экологии, внесли вклад в обеспечение устойчивого развития нашей страны.

Автор более 450 научных работ, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов, Рафига Алиева являлась членом ряда ученых советов и научных обществ. Под руководством ученого подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук.

Плодотворная научно-педагогическая деятельность известного ученого-химика Рафиги Алиевой получила высокую оценку. За заслуги в развитии науки и образования в Азербайджане она была удостоена высшей награды независимой Азербайджанской Республики - ордена «Шохрат».

Память о Рафиге Алиевой, известном педагоге и ученом, навсегда останется в памяти всех, кто ее знал.

Аллах рэхмет элясин!

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Артур Раси-заде

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Рамиз Мехтиев

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Гаджибала Абуталыбов

Акиф Ализаде

Фатма Абдуллазаде

Микаил Джаббаров

Хиджран Гусейнова

Абель Магеррамов

Тофиг Нагиев

Ибрагим Гулиев

Дильгам Тагиев

Иса Габиббейли

Исмаил Гаджиев

Вагиф Фарзалиев

Вагиф Аббасов

Гроб с телом покойной будет установлен для прощания 7 мая 2017 года с 14.00 до 16.00 в круглом зале Национальной Академии Наук Азербайджана (проспект Гусейна Джавида, 31).

АЗЕРТАДЖ