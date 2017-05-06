Депутат Милли Меджлиса, известная журналистка и писательница Эльмира Ахундова встретилась с выходцами из Азербайджана, живущими в Израиле.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз», послушать депутата, узнать новости об Азербайджане, что называется, из первых рук, задать вопросы и просто пообщаться с известной писательницей приехали люди из самых разных городов Израиля. Не только выходцы из Азербайджана, но и представители других республик постсоветского пространства с интересом слушали рассказ Эльмиры Ахундовой о стремительном развитии Азербайджана за годы независимости, о сложной политической ситуации, в которой находится Азербайджан в связи с развязанной Арменией захватнической войной и оккупацией азербайджанских земель, а также о том, что Азербайджан делает всё, чтобы освободить от оккупации Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов мирным путём. Эльмира Ахундова рассказала о той незаменимой роли, которую сыграл общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев в первые годы независимости Азербайджана, когда республика, истерзанная жесточайшей войной, могла быть окончательно развалена и только благодаря мудрой политике своего лидера страна сохранила независимость и начала восстанавливаться после тяжёлых лет разрухи.

На встречу, приуроченную к дню рождения общенационального лидера Гейдара Алиева писательница Эльмира Ахундова привезла в подарок азербайджанской общине Израиля свой семитомник о жизни и деятельности Гейдара Алиева «Личность и эпоха», а также выпущенную недавно книгу о нынешнем главе Азербайджана Ильхаме Алиеве «Портрет президента. На фоне перемен». Директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман поблагодарила Эльмиру ханум за подарок, отметив, что эти книги будут ценным вкладом в библиотеку Центра и станут ещё одним источником информации о великих представителях азербайджанского народа.

Большую часть своего выступления депутат Эльмира Ахундова посвятила взаимоотношениям между Израилем и Азербайджаном, которые за последние годы стали стремительно развиваться, вызывая недовольство политических соперников и "добрых" соседей обеих стран. Дружественные взаимовыгодные отношения между Израилем и Азербайджаном, несомненно, идут на пользу народов Израиля и Азербайджана и стали возможными благодаря прозорливой и гибкой политике лидеров обеих стран.

Гостья рассказала о жизни еврейской общины Азербайджана и с гордостью отметила, что, как и во все предшествующие времена еврейская община Азербайджана пользуется всеми благами и возможностями для равноправного существования и свободного развития, так как на земле Азербайджана никогда не было и нет антисемитизма. Эльмире Ахундовой задавали множество вопросов, касающихся, как взаимоотношений между Израилем и Азербайджаном, так и вопросов социального и культурного характера, на которые депутат давала ответы на месте или обещала довести до сведения компетентных кругов на самом высоком уровне.

Были заданы вопросы делового характера о возможностях и законах ведения бизнеса в Азербайджане, на которые ответил молодой азербайджанский бизнесмен, сын Эльмиры Ахундовой Хябиб Ахундов, который также находится в Израиле.

Заместитель мэра города Кирьят Бялика Нахум Рачевский поприветствовал депутата Милли Меджлиса Эльмиру Ахундову и сообщил, что Кирьят Бялик в ближайшее время станет городом-побратимом с азербайджанским городом Исмаиллы и преподнёс памятные подарки депутату.

Генеральный директор ассоциации «АзИз» Лев Спивак приветствовал и сердечно поблагодарил Эльмиру Ахундову за интересную беседу и за то, что, находясь в Израиле депутат уделила время для встречи с общиной выходцев из Азербайджана.