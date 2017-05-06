USD1.7026
EUR1.8702
RUB0.0290
Brent47.38
WTI44.45
Золото2 091.56
S&P 500 Index2 389.52
Nikkei 22519 445.70
Общество

Азербайджанский парламентарий в Израиле - ФОТО 06.05.2017 10:32

Депутат Милли Меджлиса, известная журналистка и писательница Эльмира Ахундова встретилась с выходцами из Азербайджана, живущими в Израиле.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз», послушать депутата, узнать новости об Азербайджане, что называется, из первых рук, задать вопросы и просто пообщаться с известной писательницей приехали люди из самых разных городов Израиля. Не только выходцы из Азербайджана, но и представители других республик постсоветского пространства с интересом слушали рассказ Эльмиры Ахундовой о стремительном развитии Азербайджана за годы независимости, о сложной политической ситуации, в которой находится Азербайджан в связи с развязанной Арменией захватнической войной и оккупацией азербайджанских земель, а также о том, что Азербайджан делает всё, чтобы освободить от оккупации Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов мирным путём. Эльмира Ахундова рассказала о той незаменимой роли, которую сыграл общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев в первые годы независимости Азербайджана, когда республика, истерзанная жесточайшей войной, могла быть окончательно развалена и только благодаря мудрой политике своего лидера страна сохранила независимость и начала восстанавливаться после тяжёлых лет разрухи.

На встречу, приуроченную к дню рождения общенационального лидера Гейдара Алиева писательница Эльмира Ахундова привезла в подарок азербайджанской общине Израиля свой семитомник о жизни и деятельности Гейдара Алиева «Личность и эпоха», а также выпущенную недавно книгу о нынешнем главе Азербайджана Ильхаме Алиеве «Портрет президента. На фоне перемен». Директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман поблагодарила Эльмиру ханум за подарок, отметив, что эти книги будут ценным вкладом в библиотеку Центра и станут ещё одним источником информации о великих представителях азербайджанского народа.

Большую часть своего выступления депутат Эльмира Ахундова посвятила взаимоотношениям между Израилем и Азербайджаном, которые за последние годы стали стремительно развиваться, вызывая недовольство политических соперников и "добрых" соседей обеих стран. Дружественные взаимовыгодные отношения между Израилем и Азербайджаном, несомненно, идут на пользу народов Израиля и Азербайджана и стали возможными благодаря прозорливой и гибкой политике лидеров обеих стран.

Гостья рассказала о жизни еврейской общины Азербайджана и с гордостью отметила, что, как и во все предшествующие времена еврейская община Азербайджана пользуется всеми благами и возможностями для равноправного существования и свободного развития, так как на земле Азербайджана никогда не было и нет антисемитизма. Эльмире Ахундовой задавали множество вопросов, касающихся, как взаимоотношений между Израилем и Азербайджаном, так и вопросов социального и культурного характера, на которые депутат давала ответы на месте или обещала довести до сведения компетентных кругов на самом высоком уровне.

Были заданы вопросы делового характера о возможностях и законах ведения бизнеса в Азербайджане, на которые ответил молодой азербайджанский бизнесмен, сын Эльмиры Ахундовой Хябиб Ахундов, который также находится в Израиле.

Заместитель мэра города Кирьят Бялика Нахум Рачевский поприветствовал депутата Милли Меджлиса Эльмиру Ахундову и сообщил, что Кирьят Бялик в ближайшее время станет городом-побратимом с азербайджанским городом Исмаиллы и преподнёс памятные подарки депутату.

Генеральный директор ассоциации «АзИз» Лев Спивак приветствовал и сердечно поблагодарил Эльмиру Ахундову за интересную беседу и за то, что, находясь в Израиле депутат уделила время для встречи с общиной выходцев из Азербайджана.

354количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Ответственность за смерть матери двоих детей: Что ждет несовершеннолетнего сына бизнесмена? - ФОТОАкула атаковала порноактрису во время подводной фотосессии – ВИДЕОТанцующий миллионер Джанлука Вакки: «Я очень счастлив находиться в Баку!» – ФОТО – ВИДЕОИванка Трамп танцует на кухне со своими детьми после работы – ВИДЕОФархад Ашурбейли: «Почему в каждом уголке планеты едят пиццу, но не знают об азербайджанских кутабах?» - ФОТОРаботы азербайджанской художницы покорили парижскую аудиторию – ФОТОМинобороны Азербайджана: Предотвращена попытка Армении провести широкомасштабную провокациюСтарший вице-президент flydubai Джейхун Эфенди: «Более 70% пассажиров flydubai, прилетающих в Баку, также посещают Габалу»52-летняя Моника Беллуччи закрутила новый роман – ФОТОВ Баку появились пеленальные комнаты для пап с детьми – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

6 мая11:25 Араз Азимов: «Страны-посредники по Карабаху, отстранившись от урегулирования, преследуют лишь свои интересы»11:12 Церемония награждения финала Кубка Азербайджана – ФОТО – ВИДЕО11:09 Азербайджан высоко оценивает роль инклюзивного диалога – Али Гасанов10:50 «Тоттенхэм» «споткнулся», «Челси» на шаг ближе к чемпионству – ВИДЕО10:39 Посол Нассар Ибрагим Мохаммед аль-Набашнех: «Уверен, что IV Игры исламской солидарности пройдут на высоком уровне»10:37 В Баку продолжает работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу10:32 Азербайджанский парламентарий в Израиле - ФОТО10:24 ВС Армении из минометов обстреляли азербайджанские позиции10:00 В Китае строители нашли гробницу возрастом более 1,5 тысячи лет09:30 Во Франции моделям запретили быть слишком худыми09:05 В США предложили новую стратегию по борьбе с терроризмом08:00 Wikileaks опубликовала документы предвыборного штаба Макрона07:00 СМИ: в Квебеке эвакуировали почти 800 человек из-за угрозы наводнений06:00 Американская легкоатлетка выиграла стометровку со сломанной рукой - ФОТО05:25 В Мексике напали на отделение правящей партии, есть погибшие