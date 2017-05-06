Обретенный на IV Всемирном форуме межкультурного диалога опыт и новые идеи должны широко применяться в обществах.

Об этом заявил профессор Университета Ковентри, исполнительный директор Центра мира, доверия и социальных отношений Майк Харди, выступая на церемонии закрытия форума.

«Мы провели хороший обмен опытом. Важно применить наш диалог в реальности в наших обществах. У нас есть новые приоритеты. Мы сейчас сталкиваемся с новой реальностью, ведь мир сегодня не тот, что был в 2011 году, когда зарождался этот наш процесс. Поэтому мы должны применять полученный здесь опыт для поощрения межкультурного диалога в мире», - сказал М.Харди.

В свою очередь гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова сказала: «Думаю, мы уезжаем отсюда и возвращаемся в свои структуры с новыми идеями и мыслями. Думаю, этот форум был не только большой возможностью для нас. В то же время мы и сами вносим большой вклад в развитие этого форума, на котором обсуждаются самые важные вопросы международной повестки. Прекрасная страна Азербайджан, играющая роль моста между Востоком и Западом, проводя такой форум, оказывает нам помощь в защите мира, в поиске формулы борьбы с экстремизмом. Я уезжаю с этого форума с большим оптимизмом».

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз аль-Насер отметил, что вопрос межкультурного диалога в мире приобретает все большее значение, «и за создание такой возможности для обсуждения актуальных проблем я благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву».

«Мы должны вместе работать в направлении развития превентивной дипломатии для своевременного ответа вызовам и новым угрозам. Мы покидаем Баку с большим оптимизмом, мы удовлетворены работой форума», - сказал он.

Гендиректор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри пообещал, что этот форум в реальности является началом большого процесса: «Мы со своей стороны должны продолжать эту работу, и мы, ИСЕСКО, будем выполнять свои обязательства по поощрению такого диалога».

Между тем, министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев поблагодарил участников за вклад в работу форума.

«Мы начали этот процесс и провели первый форум с участием 40 стран. На нынешнем форуме уже представлены 123 страны. В работе форума приняли участие более 1500 человек, 800 из которых приехали из-за рубежа. 200 докладчиков рассказали о своих проектах и взглядах. Проведено более 40 мероприятий. Представители 47 международных организаций в одной комнате за одним столом обсуждали актуальные вопросы. Работа форума транслировалась по телевидению ООН в режиме реального времени. Все это свидетельствует о том, что Всемирный форум межкультурного диалога уже становится брендом», - заявил А.Гараев.

Ялчин Алиев, Г.Р.