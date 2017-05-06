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Общество

Лейла Алиева: «Диалог между культурами и цивилизациями является главным условием для мира» 06.05.2017 15:08

Диалог между культурами и цивилизациями является главным условием для поддержания мира.

Об этом заявила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель общественного объединения IDEA, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Лейла Алиева на панельной сессии «Межкультурный диалог во имя продовольственной безопасности и устойчивого общества: Основные элементы для обеспечения устойчивого развития и мира» в рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога.

«На протяжении веков Азербайджан был местом, где мирно сосуществовали представители различных народов и религий. Это никто не считал тогда межкультурным диалогом, это было обычным образом жизни здесь», - сказала Л.Алиева.

«Мы расстроены, что в 21 веке 870 млн людей на Земле страдают от голода и недоедания, это потому, что треть продовольствия выбрасывается в виде отхода», - констатировала она.

По ее словам, на протяжении истории люди создали свою культуру национальной кухни, что способствует обеспечению продовольственной безопасности.

Затем Л.Алиева рассказала о деятельности возглавляемого ею общественного объединения IDEA, в частности, о реализуемых проектах по посадке деревьев, оказанию помощи малообеспеченным семьям, охране окружающей среды, восстановлению популяции исчезающих видов животных.

«Ни одна страна не сможет решить свои продовольственные проблемы в одиночку. Для этого требуется постоянный диалог. Быть склонным к разнообразию и диалогу означает, что мы строим между собой мосты, что ведет к повышению взаимопонимания и уменьшению числа конфликтов. Поэтому призываю всех вас быть открытыми для этого диалога», - подытожила Л.Алиева.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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