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Общество

В воскресенье в Баку и на Абшероне без осадков, до 26 градусов тепла 06.05.2017 13:59

В воскресенье, 7 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами пасмурно. Прогнозируется умеренный южный ветер.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, завтра на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит от +11 до +16, днем – от +20 до +26 градусов. В самой столице температура составит ночью – от 13 до 15 градусов выше ноля, днем – от 23 до 25 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана завтра местами возможны грозы и туман, местами ожидаются дожди. Прогнозируется западный ветер, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16, днем – от +23 до +28 градусов. В горах температура воздуха составит от +3 до +8 градусов ночью и от +11 до +16 градусов днем.

Талыб Бархудаев, Г.Р.

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