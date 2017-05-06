В воскресенье, 7 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами пасмурно. Прогнозируется умеренный южный ветер.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, завтра на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит от +11 до +16, днем – от +20 до +26 градусов. В самой столице температура составит ночью – от 13 до 15 градусов выше ноля, днем – от 23 до 25 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана завтра местами возможны грозы и туман, местами ожидаются дожди. Прогнозируется западный ветер, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16, днем – от +23 до +28 градусов. В горах температура воздуха составит от +3 до +8 градусов ночью и от +11 до +16 градусов днем.

Талыб Бархудаев, Г.Р.