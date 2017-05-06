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Общество

В мире растут исламофобские настроения - Аллахшукюр Пашазаде 06.05.2017 13:33

Еще в советские времена было понятно, что  cобытия в  Афганистане, Палестине и других  местах не происходят сами по себе.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

Он указал, что беспорядки, которые произошли в дальнейшем в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене  является итогом политики западных стран.

«Из-за потока мигрантов страдают и сами же эти страны. В мире растут исламофобские настроения»,- сказал он, отметив, что с ростом исламофобии в свою очередь будет меняться и отношение мусульманских стран к Европе.

Эльшан Рустамов

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