Гендиректор ЮНЕСКО: Культурное разнообразие – показатель богатства Азербайджана

Культурное разнообразие на протяжении веков было показателем богатства Азербайджана, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

В пятницу она выступает в Баку, на официальной церемонии открытия IV Всемирного форума межкультурного диалога.

«Человечество – это одна семья. Такое видение мира глазами ЮНЕСКО. Мы должны сохранить богатство человечества. Для нас важны мир и спокойствие, необходима солидарность и понимание, создание условий для инноваций», цитирует Бокову агентство АПА.

Гендиректор ЮНЕСКО отметила, что возглавляемая ею организация реализует программы для защиты молодого поколения от радикализма, призвав поддержать деятельность, которая будет способствовать решению глобальных проблем и урегулированию конфликтов.

«Мы должны повысить уровень просвещения, усилить меры по предотвращению расизма и потенциальных геноцидов, должны еще больше укрепить диалог и мир, - сказала Бокова. - Культурное разнообразие должно стать источником гордости для всего человечества».

В пятницу в Центре Гейдара Алиева проходит открытие IV Всемирного форума межкультурного диалога на тему «Развитие межкультурного диалога: Новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития». Мероприятие организовано при содействии ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН, Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, Совета Европы и ИСЕСКО.

В форуме участвуют более 800 зарубежных представителей, в том числе высокопоставленные лица государств и правительств, руководители международных организаций, председатели парламентов, известные ученые, послы, общественные деятели. В течение двух дней форума пройдет около 40 сессий и мероприятий.

1news.az