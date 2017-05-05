Кабинет министров Азербайджана обнародовал календарь праздничных дней на июнь 2017 года.

Как сообщили 1news.az в Кабмине, в июне праздничными днями будут понедельник, 26 июня, День Вооруженных сил Азербайджана, а также понедельник и вторник, 26-27 июня – дни празднования Рамазана.

«Поскольку оба праздника попадают на одну и ту же дату, выходными будут объявлены 24, 25, 26, 27 и 28 июня», - подчеркнули в Кабмине.

Таким образом, в июне 5 дней подряд будут нерабочими.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Названы нерабочие дни в Азербайджане в 2017 году