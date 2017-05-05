Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с учащимися расположенной в Насиминском районе Баку спецшколы №11 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщила пресс-служба Фонда Гейдара Алиева, ознакомившись с условиями обучения в школе для детей с синдромами Дауна и аутизма, Лейла Алиева поинтересовалась учебным процессом, посетила классные комнаты и понаблюдала за ходом уроков. Сообщалось, что в настоящее время в школе обучаются 109 детей, в домашних условиях образование получают 749 детей.

Лейла Алиева отметила, что интерес детей, который они проявляют, наряду с образованием, также и к творчеству, достоин похвалы. Она подчеркнула, что важно расширять возможности их таланта и уделять внимание улучшению условий в данном учебном заведении.

Затем Лейла Алиева ознакомилась с условиями в расположенной также в Насиминском районе спецшколе №268 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь в настоящее время обучаются 160 детей. Кроме того, преподавание ведется и в индивидуальном порядке на дому.

Дети представили подготовленную ими художественную программу и танцевальные номера, затем было сделано фото на память.

Ялчин Алиев, Э.Т.