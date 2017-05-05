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Общество

Абульфас Гараев о значении туризма для пропаганды национальных традиций, культуры 05.05.2017 18:53

Туризм очень серьезный инструмент для пропаганды национальных традиций, культуры.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на проходящем в  Баку  IV Всемирном форуме межкультурного диалога.

«Гостеприимство один из важных факторов, которые влияют  на развитие туризма», - сказал министр, подчеркнув, что в Азербайджане всегда хорошо относились к гостю. 

Он указал, что большое количество туристов из арабских стран посещают Азербайджан, потому что чувствуют себя здесь хорошо. «Однако мы ждем туристов и из других регионов мира», - сказал он.

Министр отметил, что с туристической точки зрения Азербайджан молодая страна и в республике создаются специальные туристические зоны.

Сегодня в Баку началась официальная церемония открытия IV Всемирного форума межкультурного диалога.

Целью мероприятия является дальнейшее продвижение и поддержание устойчивого взаимопонимания и диалога как внутри культур, так и между ними.

Форум проходит при организации ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), Совета Европы, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

На повестке дня такие вопросы, как роль веры, религии, миграции, человеческой безопасности, спорта, образования, искусства, устойчивого развития, а также предотвращения насильственного экстремизма в укреплении доверия и сотрудничества между культурами и цивилизациями.

Для участия в форуме регистрацию прошли более 120 официальных лиц, 39 представителей международных организаций, более 50 представителей НПО.

В мероприятии принимают участие более 800 иностранных граждан, среди которых высокопоставленные политические деятели, руководители международных организаций, председатели парламентов, ученые, послы, известные личности, более 30 министров.

Форум призван стать международной площадкой, которая посредством повышения информированности о важности межкультурного диалога во всем мире даст возможность и стимул людям, странам и организациям по всему миру к принятию конкретных мер по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами.

Эльшан Рустамов, И.А.

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