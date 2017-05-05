В пятницу, 5 мая, в Институте права и прав человека НАНА состоялась конференция, посвященная 94-летию Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Конференция была посвящена применению современного подхода к защите ценностей, прописанных в Конституции Азербайджана. Мероприятие прошло при поддержке Конституционного суда Азербайджанской Республики, а также Ассоциации юристов Черноморского и Каспийского регионов.

Открывая конференцию, глава Института, депутат Айтен Мустафазаде отметила, что вклад Общенационального лидера Гейдара Алиева, являвшегося гарантом духовных и национальных ценностей Азербайджана, во всестороннее развитие культуры, науки и образования государства дает конкретные результаты.

Также она добавила, что главной целью Гейдара Алиева была независимость Азербайджана, а также установление гражданского общества, приверженного идее защиты прав человека.

В своем выступлении председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, упомянув о конституционных ценностях и их защите, сказал, что эти фундаментальные ценности отражены в Конституции страны, а строительство демократического государства в Азербайджане непосредственным образом связано с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, Президент Ильхам Алиев в своей деятельности всегда опирается на конституционные ценности и принцип верховенства закона.

Следует отметить, что на конференции также состоялись выступления сотрудников НАНА Назима Джафарли и Айхана Рустамзаде.

Р.Д., И.А.