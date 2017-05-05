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Общество

В Баку проходит IV Всемирный форум межкультурного диалога – ФОТОРЕПОРТАЖ 05.05.2017 17:40

Сегодня в Баку открылся IV Всемирный форум межкультурного диалога.

Как сообщает 1news.az, целью мероприятия является дальнейшее продвижение и поддержание устойчивого взаимопонимания и диалога как внутри культур, так и между ними.

Форум проходит при организации ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), Совета Европы, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

На повестке дня такие вопросы, как роль веры, религии, миграции, человеческой безопасности, спорта, образования, искусства, устойчивого развития, а также предотвращения насильственного экстремизма в укреплении доверия и сотрудничества между культурами и цивилизациями.

Форум призван стать международной площадкой, которая посредством повышения информированности о важности межкультурного диалога во всем мире даст возможность и стимул людям, странам и организациям по всему миру к принятию конкретных мер по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами.

Фото: Лала Гулиева

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