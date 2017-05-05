Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель Общественного объединения IDEA и посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева в рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога встретилась с заместителем исполнительного директора Программы по окружающей среде (UNEP) Ибрагимом Тио.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого развития, обсуждены работы, проделанные на местном и региональном уровнях, а также выдвинутые инициативы. Лейла Алиева рассказала гостю о достигнутых IDEA за последние 5 лет результатах, реализуемых в настоящее время проектах и дальнейших планах.

Коснувшись предстоящей 3-й встречи Ассамблеи окружающей среды ООН, она с одобрением отметила тот факт, что это мероприятие посвящено теме загрязнения, и подчеркнула серьезность этой проблемы в современном мире.

Лейла Алиева рассказала о проектах и мероприятиях IDEA по предотвращению загрязнения окружающей среды, повторной переработке и управлению отходами и выразила надежду на то, что UNEP будет участвовать в деятельности, проводимой в Азербайджане в этом направлении.

Также Лейла Алиева рассказала о проекте IDEA по защите окружающей среды на море, особенно об усилиях по защите находящегося под угрозой исчезновения осетра, в том числе об очистке дельты реки Кура, важной для размножения этой рыбы.

Высоко оценив проведенную IDEA работу по защите природы, Ибрагим Тио сказал, что UNEP придает важность тесному сотрудничеству с азербайджанским правительством, неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами.

Принимая во внимание совпадение целей и задач UNEP и IDEA, стороны заявили о намерении продолжить и расширить сотрудничество.

В завершение встречи Лейла Алиева передала приглашение исполнительному директору UNEP Эрику Солхейму посетить Азербайджан.

Ялчин Алиев, Э.Т.