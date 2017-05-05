На улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку увеличена максимально разрешенная скорость движения.

Как сообщает 1news.az, на участке улицы от пересечения с улицей Низами до моста Джаваншира (бывшего Гагаринского моста) максимально разрешенная скорость повышена с 60 до 80 километров в час. Здесь уже установлен соответствующий знак.

Отметим, что, несмотря на установку знака, разогнаться до 80 км/час на столь коротком отрезке весьма проблематично – ведь впереди светофор и резкий поворот направо наверх, на мост Джаваншира.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО – Фуад Мирзаханов