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Общество

В Ширване задержаны занимающиеся сбытом героина мужчина, а также его сын с сожительницей - ФОТО 05.05.2017 04:48

В Ширване задержаны занимающиеся сбытом героина мужчина, а также его сын с сожительницей. 

В результате операции сотрудников Ширванского райотдела полиции, 4 мая был задержан житель города, ранее судимый за торговлю наркотиками Агами Сейидсадыг Мирмехди оглу 1972 г.р.  При нем были обнаружены и изъяты 2 свертка с общим весом 1,002 г героина.

В ходе оперативных мер был также задержан сын указанного лица – житель Ширвана Агами Сейидрза Сейидсадыг оглу, а также его сожительница Мехрибан Самедова. В доме последней были обнаружены 1 сверток с 21.115 г героина, а также 7 свертков с 3,502 г героина (общий вес 24,617 г), а также нож и весы.  По утверждению Сейидрзы Агами, он приобрел героин у неизвестного ему гражданина Ирана.  

Все трое вышеуказанных лиц задержаны.

По факту в Ширванском отделе полиции продолжается расследование.

АПА

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