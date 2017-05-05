В Ширване задержаны занимающиеся сбытом героина мужчина, а также его сын с сожительницей.

В результате операции сотрудников Ширванского райотдела полиции, 4 мая был задержан житель города, ранее судимый за торговлю наркотиками Агами Сейидсадыг Мирмехди оглу 1972 г.р. При нем были обнаружены и изъяты 2 свертка с общим весом 1,002 г героина.

В ходе оперативных мер был также задержан сын указанного лица – житель Ширвана Агами Сейидрза Сейидсадыг оглу, а также его сожительница Мехрибан Самедова. В доме последней были обнаружены 1 сверток с 21.115 г героина, а также 7 свертков с 3,502 г героина (общий вес 24,617 г), а также нож и весы. По утверждению Сейидрзы Агами, он приобрел героин у неизвестного ему гражданина Ирана.

Все трое вышеуказанных лиц задержаны.

По факту в Ширванском отделе полиции продолжается расследование.

АПА