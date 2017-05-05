В Баку с утра пятницы, 5 мая, вступил в силу запрет на движение по «Полосам Исламских игр».
Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, также запрещена парковка на улицах, на которых они нанесены.
«В связи с этим уже начата эвакуация автомобилей, припаркованных в запрещенных для этого местах и мешающих движению транспорта. Она будет продолжена в еще более массовом порядке.
В целом запрет на движение по «Полосам исламских игр» и на парковку вдоль улиц, на которых они нанесены, продлится до четверга, 25 мая. Эти полосы предназначены только для передвижения участников и гостей Игр. Нарушившие запрет водители будут оштрафованы на 40 манатов по статье 151.1 Кодекса административных правонарушений за несоблюдение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дорог», - заявил В.Асадов.
Отметим, что на период Игр также введены некоторые запреты на въезд в Баку грузовых автомобилей и трейлеров, а также личных легковых автомобилей, зарегистрированных в районах Азербайджана.
«Полосы Исламских игр» нанесены:
- на проспекте Нефтяников;
- от круга Азнефть до Площади Государственного флага;
- на участке трассы Баку-Алят от 2-го до 14-го километра;
- на Бакинской окружной дороге;
- на Московском проспекте (от круга у станции метро «20 Января» до «Шамахинки»);
- на проспекте Зии Буниятова;
- на проспекте Ататюрка;
- на Бибиэйбатском шоссе;
- на Тбилисском проспекте;
- на проспекте Гара Гараева;
- на проспекте Вагифа;
- на проспекте Фатали хана Хойского;
- на Бейюкшорском шоссе;
- на улицах Вагифа, Абдулвахаба Саламзаде и Ханифа Алескерова.
Контроль за движением по полосам осуществляет Государственная дорожная полиция МВД АР, движение посторонних автомобилей по этим полосам полностью запрещено.
Напомним, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая. В них примут участие спортсмены со всего исламского мира, которые представляют 24 вида спорта.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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