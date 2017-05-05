USD1.7026
EUR1.8702
RUB0.0290
Brent47.38
WTI44.45
Золото2 091.56
S&P 500 Index2 389.52
Nikkei 22519 445.70
Общество

Дорожная полиция анонсировала массовую эвакуацию автомобилей в Баку 05.05.2017 16:04

В Баку с утра пятницы, 5 мая, вступил в силу запрет на движение по «Полосам Исламских игр».

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, также запрещена парковка на улицах, на которых они нанесены.

«В связи с этим уже начата эвакуация автомобилей, припаркованных в запрещенных для этого местах и мешающих движению транспорта. Она будет продолжена в еще более массовом порядке.

В целом запрет на движение по «Полосам исламских игр» и на парковку вдоль улиц, на которых они нанесены, продлится до четверга, 25 мая. Эти полосы предназначены только для передвижения участников и гостей Игр. Нарушившие запрет водители будут оштрафованы на 40 манатов по статье 151.1 Кодекса административных правонарушений за несоблюдение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дорог», - заявил В.Асадов.

Отметим, что на период Игр также введены некоторые запреты на въезд в Баку грузовых автомобилей и трейлеров, а также личных легковых автомобилей, зарегистрированных в районах Азербайджана.

«Полосы Исламских игр» нанесены:

- на проспекте Нефтяников;

- от круга Азнефть до Площади Государственного флага;

- на участке трассы Баку-Алят от 2-го до 14-го километра;

- на Бакинской окружной дороге;

- на Московском проспекте (от круга у станции метро «20 Января» до «Шамахинки»);

- на проспекте Зии Буниятова;

- на проспекте Ататюрка;

- на Бибиэйбатском шоссе;

- на Тбилисском проспекте;

- на проспекте Гара Гараева;

- на проспекте Вагифа;

- на проспекте Фатали хана Хойского;

- на Бейюкшорском шоссе;

- на улицах Вагифа, Абдулвахаба Саламзаде и Ханифа Алескерова.

Контроль за движением по полосам осуществляет Государственная дорожная полиция МВД АР, движение посторонних автомобилей по этим полосам полностью запрещено.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая. В них примут участие спортсмены со всего исламского мира, которые представляют 24 вида спорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Во время Исламских игр Бакметрополитен продлит график работы

Для каких пассажиров проезд в Бакметрополитене во время IV Исламских игр будет бесплатным?

Во время Исламских игр в Баку будут организованы бесплатные автобусные маршруты

ПО «Азеригаз» изменило график работы в мае в связи с Исламскими играми

Вступил в силу запрет на езду по «Полосам Исламских игр»

915количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Названа предварительная причина смерти мальчика, скончавшегося в Азербайджане во время обрезанияНазваны нерабочие дни в июне - КАЛЕНДАРЬУ жительницы Британии в ухе поселился паук - ФОТОФахрия Эвджен отказалась от свадьбы в день своего рождения – ФОТОРаботы азербайджанской художницы покорили парижскую аудиторию – ФОТОВ Баку девушка пыталась утопиться из-за несчастной любвиРумия Агаева: «Каждый раз, когда исполняла эротические сцены, казалось, что сейчас в меня полетит помидор…» - ФОТОСтарший вице-президент flydubai Джейхун Эфенди: «Более 70% пассажиров flydubai, прилетающих в Баку, также посещают Габалу»Фархад Ашурбейли: «Почему в каждом уголке планеты едят пиццу, но не знают об азербайджанских кутабах?» - ФОТООфициальный курс маната ко всем валютам на 5 мая

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 мая17:08 Главный педиатр: В Азербайджане почти половина всех матерей не кормит детей грудным молоком по субъективным причинам17:07 Увеличивается число азербайджанских туристов, посещающих Венгрию – Посол17:05 Глава МИД Азербайджана: Баку придает важность развитию связей с африканскими странами17:04 Кристоф Даум: «Можно отставать от Германии или Испании, но мы проигрываем Азербайджану»17:00 Ответственность за смерть матери двоих детей: Что ждет несовершеннолетнего сына бизнесмена? - ФОТО16:52 Акула атаковала порноактрису во время подводной фотосессии – ВИДЕО16:44 Бывший велосипедист Synergy Baku выиграл третий этап «Тура Азербайджана»16:36 На одной из оживленных улиц Баку увеличена разрешенная скорость – ФОТО16:34 Армения придает карабахскому конфликту значение христианско-мусульманского противостояния – Зияфет Аскеров16:28 Гумбольдская конференция – вотум доверия азербайджанскому мультикультурализму16:20 Президент Азербайджана встретился с генсеком Всемирной туристской организации16:12 Криштиану Роналду: «Продолжайте меня ненавидеть!» - ВИДЕО16:04 Дорожная полиция анонсировала массовую эвакуацию автомобилей в Баку15:56 Михаил Гусман: У Полада Бюльбюльоглу есть большие шансы стать генеральным директором ЮНЕСКО15:48 Четверть французов не собирается на второй тур президентских выборов