Не секрет, что не все общественные объекты в Баку задумываются о необходимости пеленальной комнаты или, как ее часто называют, комнаты матери и ребенка.

Приятным сюрпризом стало то, что в новом здании Бакинского вокзала после капитального ремонта появилась не только пеленальная комната для мам, но и отдельная комната для пап с маленькими детьми.

Об этом 1news.az стало известно благодаря любительской фотографии, выложенной в Фейсбук одним из пользователей.

Стоит отметить, что трудно переоценить значение подобных комнат, ведь на дворе XXI век, и детьми занимаются не только женщины, но и мужчины. Часто можно встретить в городе пап, прогуливающихся с детской коляской или маленьким ребенком на руках.

Повсеместное распространение в Баку культуры пеленальных комнат для мужчин с детьми в крупных общественных объектах значительно облегчат жизнь любящим папам.

Елена Остапенко, Э.Т.