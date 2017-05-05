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Общество

Глава Всемирной туристской организации: Мировым лидерам необходимо двигаться в верном направлении 05.05.2017 14:27

Произошедшие в прошлом события повторяются в будущем, и мировым лидерам необходимо двигаться в верном направлении.

Как сообщает агентство АПА, такое мнение озвучил генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи, который в пятницу находится в Баку с целью участия в IV Всемирном форуме межкультурного диалога.

Он отметил, что сегодня в мире каждое 10-е рабочее место так или иначе связано с туристической сферой.

«В предстоящие годы удельный вес туризма еще более возрастет, - убежден Рифаи. – Глобальное передвижение 1 миллиарда 800 миллионов человек создает возможности для развития национальных экономик. Однако имея полномочия, мы несем и ответственность». 

«Мы как глобальные лидеры на одном корабле должны идти вперед в правильном направлении. Мы должны обеспечить свободное перемещение людей», - сказал Рифаи и отметил, что на открытии форума прозвучали важные заявления от Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В пятницу в Центре Гейдара Алиева проходит открытие IV Всемирного форума межкультурного диалога на тему «Развитие межкультурного диалога: Новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития». Мероприятие организовано при содействии ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН, Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, Совета Европы и ИСЕСКО.

В форуме участвуют более 800 зарубежных представителей, в том числе высокопоставленные лица государств и правительств, руководители международных организаций, председатели парламентов, известные ученые, послы, общественные деятели. В течение двух дней форума пройдет около 40 сессий и мероприятий.

1news.az

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