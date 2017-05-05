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Общество

В Баку девушка пыталась утопиться из-за несчастной любви 05.05.2017 13:40

В Баку сотрудники полиции спасли девушку, пытавшуюся броситься в Каспийское море.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сабаильского района столицы, на территории Приморского национального парка 23-летняя жительница столицы Фарида А. (фамилия девушки не называется по этическим причинам – прим. авт.) пыталась утопиться.

Попытка суицида была предотвращена дежурившими на бульваре сотрудниками полиции, девушке оказана психологическая помощь.

По предварительным данным, Фарида А. решила уйти из жизни из-за несчастной любви.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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