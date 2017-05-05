О том, что Назрин Саламова серьезно больна, ее родителям стало известно, когда девочке едва исполнилось два года.

Поначалу искривление позвоночника – сколиоз – не проявляло себя достаточно сильно. С тех пор в жизни Назрин появились постоянные походы в больницу. Ей назначали поддерживающие процедуры, но серьезного лечения не начинали. Как объяснял врач, в ее случае помочь может только операция, но делать ее нельзя раньше наступления периода полового созревания.

- Мы долгое время лечили Назрин в Травматологической больнице. Затем, когда время подошло, начали искать средства для проведения операции. Но нам предложили провести ее бесплатно в самой Травматологии, правда, при этом все необходимые для операции материалы: штифты, платиновые пластины, спицы и т.д., а также все медикаменты мы должны были приобрести сами. А это – тоже немалая сумма, порядка 7 тысяч манатов. К тому же, таких операций надо было сделать четыре – по одной каждый год. Мы поняли, что не сможем найти такую сумму, и обратились в Министерство здравоохранения, а затем – вновь в Травматологию. Так или иначе, у нас не было таких денег, и мы стали искать другие варианты, - рассказывает отец Назрин Аббас.

К слову, сам Аббас – глава семьи, где кроме Назрин, еще две дочери. Одна, правда, уже вышла замуж, но на плечах Аббаса – забота о двух дочерях, матери и отце – пожилых и тоже не очень здоровых людей. В семье работает только он, матери у девочек нет. Долгое время он тянул эту лямку сам, не обращаясь за помощью, и только уговоры родственников заставили его все же обратиться к согражданам.

- Я работаю целыми днями, и на еду, слава Богу, хватает. Но Назрин мучается, в последнее время, особенно. Ей уже 20 лет, а я все никак не могу найти средства, чтобы помочь ей выздороветь. Позвоночник искривляется все сильнее, и начинает давить на внутренние органы. У дочки – проблемы с сердцем, легкими, она задыхается, а еще испытывает очень сильную боль. Я всем сердцем хочу помочь ей, поэтому ищу любую возможность найти выход, - говорит Аббас.

Так Аббас вышел на клинику в Анкаре, где, осмотрев все присланные анализы и рентгеновские снимки Назрин, ответили, что могут помочь девушке. Причем, они обещают уложиться лишь в одну, но серьезную операцию. При этом сумма за все лечение, включая комплектующие к операции, медикаменты, реабилитационный уход, составляет 20 тысяч долларов.

- Я очень хочу помочь своей девочке. Она совсем молодая, у нее вся жизнь впереди. Она – девочка, я хочу, чтобы она чувствовала себя уверенно, чтобы не мучилась от страшных болей. Чтобы завтра, когда я не смогу, она сама смогла жить полноценной жизнью, вышла бы замуж, устроила свой быт… А пока – сердце кровью обливается, глядя на то, как она мучается. Я очень прошу всех, кто может, помогите Назрин жить полноценной жизнью! Ей можно помочь, такие операции в наше время – не редкость, и после них люди восстанавливаются и могут жить! Я надеюсь, что эта операция выправит не только ее позвоночник, но исправит и качество ее жизни, которой сейчас уже угрожает опасность, - говорит Аббас.

Ниже мы публикуем скрины медицинских документов и банковские реквизиты.

Номер для связи:

012 434 18 81,

050 588 09 99 (Аббас, отец Назрин)

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова