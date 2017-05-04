Состоялась общереспубликанская конференция на тему «Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал органов государственной безопасности» - ФОТО

3 мая состоялась общереспубликанская конференция на тему «Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал органов государственной безопасности», организованная совместно Службой государственной безопасности (СГБ), Центром Гейдара Алиева, министерствами образования, молодежи и спорта, Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, Фондом молодежи при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, целью общереспубликанской конференции, проходившей в Центре культуры Службы государственной безопасности, является изучение примера профессионализма и самоотверженной службы народу, приверженности Родине общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего неоценимые исторические заслуги во всестороннем прогрессе Азербайджана, внесшего бесценный вклад в дело защиты государственной независимости и безопасности. Цель мероприятия также заключается в усвоении молодым поколением идеалов Гейдара Алиева, являющихся вечным маяком в деле защиты и укрепления независимости, государственности и безопасности Азербайджана.

После почтения минутой молчания памяти великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики, прозвучал государственный гимн.

Начальник Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат ГУЛИЕВ в своем выступлении на конференции сказал, что 94-я годовщина со дня рождения ярчайшей личности современной истории, общенационального лидера Гейдара Алиева широко отмечается нашим народом. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, которому принадлежат исключительные заслуги борьбе за государственную независимость, оставил неизгладимый след во всех сферах общественно-политической жизни нашей страны, создал большую школу для будущих поколений. Великий лидер 25 лет своей образцовой и многогранной жизни посвятил службе в органах безопасности. Гениальная личность во все периоды своего руководства Азербайджаном постоянно держал в центре внимания развитие органов спецслужб, несмотря на тяжелые условия, вложил большой труд в формирование этих органов.

«История органов безопасности является частью истории Родины, поэтому в тот период служащие в органах безопасности пережили все трудности того времени в своей жизни», - сказал начальник СГБ. Он отметил, что в советский период органы безопасности Азербайджана подчинялись Москве и выполняли заказы только центральной власти. «В органах безопасности Азербайджана работала такая личность, как Гейдар Алиев, отличавшийся ярким интеллектом, сильной волей и высоким профессионализмом, всей душой любивший свою страну, самоотверженная служба которого является примером для каждого азербайджанца. Было бы неправильно охарактеризовать только как профессиональную деятельность в этих органах Гейдара Алиева, возвысившегося от оперуполномоченного до председателя Комитета государственной безопасности, от лейтенанта до генерала. Благодаря решительности и смелости Гейдара Алиева в органах безопасности республики постепенно была проведена политика национализации, уделялось особое внимание подготовке умелых кадров для будущего свободного Азербайджана. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, с 1950-х годов проводя в органах безопасности политику национализации, начал работу по подготовке и размещению национальных кадров».

Начальник СГУ довел до внимания, что силы, в свое время уничтожившие не только духовные ценности, но и исторические личностей Азербайджана, выступили и против этих смелых шагов Гейдара Алиева. Однако не поддавшийся давлению великий лидер, впоследствии возвысившийся до должности председателя Государственного комитета безопасности Азербайджана, с большим размахом продолжил политику национализации. За время работы в органах государственной безопасности Гейдар Алиев спас многих представителей интеллигенции и общественных деятелей от ареста, угроз и давления за национальные идеи. Как в период руководства республикой, так и во время работы в Москве, общенациональный лидер уделял большое внимание формированию экономического, научного, технического и военного потенциала будущего независимого Азербайджана.

Генерал-лейтенант Мадат Гулиев отметил, что период руководства общенациональным лидером органами государственной безопасности запомнился структурными преобразованиями, повышением качества работы и профессионального уровня личного состава, формированием кадрового потенциала. Профессиональная деятельность великого лидера Гейдара Алиева в органах государственной безопасности, заложенная им политика национализации и сегодня подробно изучается и применяется в органах спецслужб.

Было отмечено, что политика национализации, основанная великим лидером в органах безопасности после начала руководства советским Азербайджаном, не ограничивалась только выдвижением азербайджанских кадров. Великая личность решительно отстаивал интересы нашего народа в таких важных вопросах, как предотвращение передачи наших земель Армении, создание условий для использования азербайджанского языка на официальных мероприятиях, покровительствовал интеллигенции и молодежи.

Отметив, что после восстановления независимости Азербайджана общенациональный лидер Гейдар Алиев по настоятельному требованию народа вернулся к власти и спас нашу страну от угрозы раскола, Мадат Гулиев особо подчеркнул, что сегодня приверженность молодежи к наследию Гейдара Алиева заслуживает одобрения. «Великий лидер, посвятивший 25 лет жизни, служащей примером для каждого, деятельности в органах безопасности, является эталоном высокодисциплинированного военнослужащего, офицера безопасности, верного своему народу, истинного государственного чиновника. Эти высоконравственные и деловые качества, присущие великому лидеру Гейдару Алиеву, должны быть привиты молодежи, воспитываемой в этом духе во имя надежного обеспечения нашей независимости и будущего. Цель конференции заключается в усилении чувства государственности у молодежи, доведения до их внимания исторических фактов об использовании Гейдаром Алиевым положения и возможностей, достигнутых им благодаря уму и феноменальному таланту, для преданного служения своему народу».

Поприветствовав участников конференции, помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али ГАСАНОВ в своем выступлении сказал:

- Уже 14 лет как среди нас нет общенационального лидера Гейдара Алиева, день рождения которого мы сегодня отмечаем.

Однако его идеи, политическое наследие, созданная им школа государственности, независимый и демократический Азербайджан, являющийся вершинным произведением великого лидера, во имя которого он боролся, и который спас от горьких трагедий, политических, социально-экономических и духовно-психологических кризисов, завоевывает новые успехи, азербайджанский народ проживает в условиях безопасности, благополучия.

Общенациональный лидер на протяжении всей своей напряженной и содержательной политической жизни добивался успехов во многих начинаниях. Естественно, что самым основным из них является заложенное и созданное им наше независимое государство. Хотя официально Азербайджан восстановил свою государственную независимость в октябре 1991 года, на самом деле, фундамент пути, ведущего к этой независимости, был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым еще в 1970-е годы. Именно в эти годы Азербайджан превратился из живущей на дотации союзной республики в передовую республику, способную полностью себя обеспечить, была создана почва для экономического суверенитета страны, осуществлена диверсификация экономики Азербайджана, расширена добыча нефти в море, сдано в эксплуатацию производство современных электронных приборов, холодильников, кондиционеров, а также крупных алюминиевых, ковроткацких комбинатов, созданы новые производственные мощности электроэнергии. На территории страны сданы в эксплуатацию многочисленные заводы по нефтепереработке, очистке хлопка, производству вина, предприятия химической промышленности и, таким образом, Азербайджан, избавившись от того, что был сырьевым дополнением метрополии, превратился в республику, обладающую целой производственной цепочкой от сырья до выпуска окончательной продукции. Новые аэропорты, построенные в различных регионах, транспортные узлы и сегодня служат нашему народу. В том, что Азербайджан стал одним из региональных и мировых транспортных центров, немаловажна также роль созданной в те годы транспортной сети.

Одними из крупнейших инициатив общенационального лидера в советский период были национализация государственного аппарата, подготовка и забота о новых управленческих кадрах Азербайджана, а также целом поколении деятелей науки, культуры и литературы. В 1970 -1980 годах в Азербайджане возросло число высших учебных заведений, их факультетов и специальностей, в то же время по инициативе Гейдара Алиева ежегодно сотни молодых людей направлялись для обучения в высшие учебные заведения России и Украины. Именно в 1970-1980 годы, когда Гейдар Алиев руководил республикой, особое внимание уделялось подготовке военных кадров-азербайджанцев, открытием военной школы имени Джамшида Нахчыванского повысился вес азербайджанских офицеров в советской армии, впоследствии эти офицеры сыграли важную роль в создании национальной армии.

В период после избрания в декабре 1982 года членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и назначения на пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР феномен Гейдара Алиева был признан во всесоюзном масштабе. Внеся в тот период значительный вклад в развитие самых сложных сфер, требующих большого опыта, профессионализма и особого таланта, он продемонстрировал настоящие качества руководителя. Наряду с этим, Гейдар Алиев, сердце которого билось любовью к Азербайджану, Родине, создал также пример приверженности своему народу, служения его интересам. Благодаря усилиям Гейдара Алиева в 1982-1987 годах, когда он был представлен в руководстве СССР, Азербайджан продолжал свое последовательное развитие, социально-экономическая жизнь республики получила новое дыхание, наблюдался серьезный прогресс в области образования, здравоохранения и других сферах, придавалось особое значение вопросу формирования национального кадрового потенциала. Образец служения Гейдара Алиева Родине и народу сегодня считается настоящим примером для каждого из нас, в частности, молодого поколения.

Общенациональный лидер также оставил нам в наследство образцы подлинного гражданства, истинного политика, государственного деятеля в Азербайджане. Его харизматическое лидерство, сильная воля, политическая дальновидность, управленческий талант, умение руководить государством, глобальный образ мышления особо отчетливо проявились в начале 1990-х годов - в период его борьбы за независимость и национальную государственность Азербайджана. В тот период, когда наш народ стоял перед серьезными и судьбоносными проблемами, Гейдар Алиев продемонстрировал исключительные исторические заслуги в сохранении независимой государственности Азербайджана, национального единства, осуществил миссию спасения народа от угрозы уничтожения.

Одной из величайших заслуг общенационального лидера перед Азербайджаном было то, что он впервые в нашей политической истории добился национализации органов безопасности, постепенно, практическими шагами разрушая образ антинационального, карательного аппарата, которыми запечатлелись в памяти азербайджанцев сначала царская «охранка», а позже, в 1920-1930-х годах советские ЧК и НКВД, превратил органы безопасности в систему, защищающую народ, нацию и сформированную из ее же представителей, создал настоящий образец системы национальной безопасности. Когда Гейдар Алиев стал руководителем управления безопасности Азербайджана, здесь число представителей титульного народа – азербайджанцев среди работников было так мало, что их можно было сосчитать по пальцам. Мы, конечно же, не отрицаем труд неазербайджанских кадров, работавших в этой системе и служивших Азербайджану, напротив, выражаем свой долг признательности перед их заслугами. Однако не секрет, что создание в общественном сознании отрицательного образа системы безопасности как репрессивного аппарата против азербайджанцев было результатом деятельности в 1930-1940-х годах носителей фамилий, которые даже сложно произносить.

С приходом Гейдара Алиева система безопасности была национализирована, стали продвигаться грамотные, профессиональные национальные кадры, служба безопасности стала органом, защищающим нацию от угроз, заботящимся о формирующейся национально-культурной элите народа. В 1960-х годах, когда Гейдар Алиев руководил органами безопасности, и в 1970-1980-е годы - в период, когда он возглавлял республику, были написаны, изданы научные и художественные произведения, сняты фильмы, считающиеся предвестниками национально-освободительной борьбы.

Однако авторы этих произведений, в отличие от своих коллег из других советских республик, не преследовались или не ссылались как диссиденты. Наоборот, их творчество пропагандировалось, представлялось к высшим наградам республики и Советского Союза. Как бы сегодня это ни выглядело странным, в то время часто встречались случаи, когда литераторы, чьи книги печатались «самиздатом», композиторы, чьи произведения тиражировались подпольными студиями звукозаписи, ученые, выходившие за рамки советской «диктовки», впоследствии получали высшие награды, выдвигались вперед в творческих структурах, исследовательских, образовательных учреждениях или других областях. Таким образом, органы безопасности сыграли исключительную роль в формировании и защите лиц, внесших свой вклад в завоевание и защиту независимости, – национальной культурно-политической элиты, направлении их деятельности в целесообразное русло. Это, в первую очередь, является результатом титанического труда Гейдара Алиева во имя трансформации в соответствии с национальными интересами системы, известной в свое время как карательный аппарат.

Сегодня я вынужден также отметить, что несколько лет назад некоторые находившиеся в ваших рядах «генералы» вместо того, чтобы сохранять и продолжать эти прекрасные традиции, пример общенационального лидера, своими порочными действиями нанесли такой тяжелый удар по имиджу органов национальной безопасности Азербайджана, который не смогли нанести даже специально подготовленные антиазербайджанские силы. А знаете, почему так случилось? Потому что у подобных людей нет ни истинного профессионализма, ни истинной интеллигентности, присущих общенациональному лидеру, их интеллект и духовный мир не позволяли им быть генералами в таком органе. Гейдар Алиев был генералом, родившимся в семье рабочего и возвысившимся на вершину элиты органов безопасности СССР, он был всем существом привязан к своей нации, народу и государству. Однако некоторые ваши бывшие предшественники, подорвавшие репутацию системы безопасности Азербайджана, хотя и родились в семьях интеллигентов, не смогли стать ни профессиональными чекистами, ни представителями национальной интеллигенции.

В других выступлениях здесь будет подробно рассказано о проведенных общенациональным лидером операциях, его заслугах в подготовке кадров, создании правовой базы органов безопасности. Не вдаваясь в эти подробности, я хотел бы кратко напомнить о том, что после возвращения к власти Гейдар Алиев всегда оказывал заботу о деятельности органов безопасности, постоянно держал в центре внимания вопросы технического обеспечения этих структур, сохранения профессиональных кадров, сформированных в советский период, а также подготовки молодого персонала. Как уже отмечалось, Указом общенационального лидера в 1998 году была учреждена Академия национальной безопасности.

После прихода к власти Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева политика, проводимая общенациональным лидером, была успешно продолжена в соответствии с новыми требованиями. По поручению главы государства была подготовлена и принята концепция национальной безопасности страны. Концепция была подготовлена с целью определения целей, принципов и подходов политики, направленной на защиту независимости и территориальной целостности, конституционного строя нашего государства, национальных интересов народа и страны от внутренних и внешних угроз и предусматривает развитие системы безопасности на уровне, соответствующем вызовам XXI века. В этом направлении создана необходимая правовая база, работа по техническому оснащению и подготовке кадров построена в соответствии с новыми требованиями. Проведение в системе безопасности реформ, отвечающих требованиям современного периода, а также оздоровление персонала также находятся в центре особого внимания руководства страны. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан никогда в истории не был таким сильным, свободным и независимым, как сейчас.

Наша страна вступила в новый этап стратегии развития – постнефтяной период. Сейчас основная цель осуществляемых в Азербайджане политических и экономических реформ – создав гибкую, оперативную и эффективную систему управления, более эффективно и всесторонне используя существующие внутренние возможности, продолжить социально-экономическое развитие республики, укрепить передовые позиции Азербайджана в мировом сообществе, полноценно обеспечивать и в дальнейшем растущие материально-духовные потребности населения. Для достижения этих целей одной из важных задач является сохранение единства народа и власти, социальной и политической стабильности. Конечно, в выполнении данных задач особая роль принадлежит также сотрудникам службы безопасности. Уверены, что служба национальной безопасности и впредь будет достойно выполнять свои обязанности во имя защиты государственности Азербайджана, являющегося коронным произведением Гейдара Алиева, успешного развития на пути к новым целям. Желаю всем успехов на этом пути.

Председатель Общественного объединения «Ветераны спецслужб Азербайджана» Шамиль СУЛЕЙМАНОВ поделился воспоминаниями о великом лидере Гейдаре Алиеве в годы работы в системе государственной безопасности, подчеркнул, что под руководством гениальной личности он сформировался как профессиональный кадр. Ветеран органов госбезопасности в своем выступлении довел до внимания участников конференции ряд важных фактов, связанных с защитой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым азербайджанцев в советский период от давлений и угроз. Подчеркнув, что Азербайджанское государство и сегодня продолжает проводимую общенациональным лидером Гейдаром Алиевым политику по национализации органов безопасности, внимание и заботу об этой системе, Ш.Сулейманов выразил главе государства признательность за это.

Затем в докладами выступили 11 представителей молодежи, кандидатуры которых выдвинуты местными исполнительными структурами городов и районов, которые они представляют, другими государственными органами.

После выступлений от имени участников конференции было принято обращение к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

После этого была представлена интересная концертная программа.

Жюри, состоящее из представителей организаторов конференции, а также ответственных сотрудников Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана и ветеранов органов безопасности, выбрало лучшего докладчика.

Решением жюри, которое внимательно проанализировало и оценило все доклады, каждому из 11 докладчиков были вручены сертификаты и денежные премии. Обладателям первого, второго и третьего мест были также вручены дипломы.

В заключение участники конференции ознакомились с рисунками детей и подростков, занимающихся в художественном кружке Центра культуры СГБ.

На большом мониторе в зале демонстрировались видеоматериалы, отражающие внимание и заботу общенационального лидера Гейдара Алиева о молодежи Азербайджана.