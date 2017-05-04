USD1.7024
EUR1.8549
RUB0.0297
Brent50.64
WTI47.65
Золото2 128.51
S&P 500 Index2 388.13
Nikkei 22519 445.70
Общество

Студенты БВШН – победители Microsoft 2017 - ФОТО 04.05.2017 13:49

Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стали победителями национального финала широкомасштабного международного конкурса Microsoft Imagine Cup 2016, организованного компаниями Microsoft Azerbaijan и Nar при поддержке Министерства образования Азербайджана, Министерства транспорта, связи и высоких технологий АР и «Парка высоких технологий».

По сообщению пресс-службы БВШН, региональный финал конкурса пройдет в конце мая в Киеве, а международный финал состоится в июле этого года в Сиэтле (США), где команды из разных стран будут бороться за главный приз – 100 тысяч долларов, предназначенных для реализации студенческого проекта будущих победителей.

Команда «Нефтчи», в состав которой вошли студенты 4-го курса БВШН, обучающиеся по специальности «Инженер по автоматизации процессов», Керим Керимли и Шамиль Омаров, студентка 4-го курса, обучающаяся по специальности «Инженер по нефти и газу», Лала Мамедова, заняла первое место на этом конкурсе.

Microsoft Imagine Cup - это крупнейший инновационный конкурс, который ежегодно проводится среди студентов всего мира. В Азербайджане этот конкурс проходит в третий раз. Для участия в конкурсе необходимо было придумать и реализовать инновационный программный проект на платформе Microsoft, разработать прототип приложения на базе технологий Microsoft, которое направлено на решение сложных проблем современности, либо создать оригинальную игру на любой из игровых платформ Microsoft Windows.

Ялчин Алиев, Э.Т.

74количество просмотров
Студенты БВШН – победители Microsoft 2017 - ФОТО
Ограничивается движение на одной из оживленных дорог Баку - КАРТА
Александр Лапшин, за которого сильно переживают армяне, все еще мечтает о любимом мамином пироге с яблоками – ФОТО

Жена блогера Александра Лапшина - Екатерина на его странице в социальной сети Facebook написала о состоянии своего супруга
Объявлены результаты проведенных 30 апреля вступительных экзаменов по II и III группе специальностей
Фестиваль воды «Баку-2017» подарил незабываемые моменты жителям Гарадагского района - ФОТО
Состоялась общереспубликанская конференция на тему «Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал органов государственной безопасности» - ФОТО

3 мая состоялась общереспубликанская конференция на тему «Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал органов государственной безопасности»
В Масаллах пятилетний мальчик скончался во время обрезания
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Бакинский армянин, посетивший родину спустя 30 лет: «Как я любил родной Баку, так и буду его любить. До конца своей жизни» - ВИДЕО«Не хотят твои работать»: Путин пошутил над турецкой делегацией - ВИДЕОКанье Уэст: «На пляже в Мексике Ким выглядела дешево и неухожено…» - ФОТОВзрывное выступление Dihaj на вечеринке в киевском Euroclub – ВИДЕОПо поручению Президента Азербайджана восстанавливается фасад здания Бакинского славянского университетаАвтор суперхита «Сбежим в Баку» готовит новую песню о столице Азербайджана – ВИДЕОБанк Республика дарит бесплатные пластиковые карты всем, кто родился в маеРеализация 500 килограммов азербайджанских яблок запрещена на территории Армении - ФОТОНа российской базе в Гюмри новое ЧП: один военный пропал, другого зарезалиВице-премьер о необходимости сокращения государственных служащих

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 мая13:49 Студенты БВШН – победители Microsoft 2017 - ФОТО13:33 Ограничивается движение на одной из оживленных дорог Баку - КАРТА13:20 Последний кадр американского военного фотографа - ФОТО13:12 Высокопоставленные политические деятели со всего мира соберутся в Баку13:05 В турецком силиконовом скандале новая жертва – ФОТО12:58 Студент, заложивший бомбу в лондонском метро, признан виновным – ФОТО – ВИДЕО12:47 Сын Ровнага Абдуллаева подал в отставку с поста главы Наблюдательного совета ФК «Сабаил» - ФОТО12:36 Полад Бюльбюльоглу прошел интервью в Исполнительном совете ЮНЕСКО12:27 Александр Лапшин, за которого сильно переживают армяне, все еще мечтает о любимом мамином пироге с яблоками – ФОТО12:16 WhatsApp восстановил работу после сбоя12:06 Буффон: «Надеюсь, люди будут грустить, когда я завершу карьеру»11:58 В Баку проведена симуляция Совета министров иностранных дел стран ОИС – ФОТО11:50 Президент Азербайджана принял заместителя генсека НАТО по общественным вопросам - ФОТО11:44 «МЮ» предоставит Ибрагимовичу свою тренировочную базу для реабилитации после травмы11:36 Обзор мировых процессов от Мубариза Ахмедоглу