Александр Лапшин, за которого сильно переживают армяне, все еще мечтает о любимом мамином пироге с яблоками – ФОТО

Жена блогера Александра Лапшина - Екатерина на его странице в социальной сети Facebook написала о состоянии своего супруга.
Как сообщает 1news.az, Екатерина в первую очередь поблагодарила всех за поддержку Александра.
«Хочу сказать, что хотя сейчас состояние его здоровья не лучшее, но у Саши нет состояния тяжелой депрессии и всякие дурацкие мысли о «конце света» его не посещали ни разу», - написала она.
«Он говорит о том, что после того, как все закончится, он хочет таки добить ремонт в нашей квартире. Но в первую очередь - мечтает о любимом мамином пироге с яблоками», - отмечает она.
«И, конечно, все слова вашей поддержки и все ваши пожелания, которые я ему всегда передаю, поднимают его настроение и придают ему сил все это выдержать!», - написала она.
Как только она разместила данный пост в Facebook, сразу же о своей поддержке заявили армяне. И это вовсе не случайность, ибо именно они привлекли Лапшина к совершению преступления.
Не секрет, что Лапшин в свое время, вступив в преступный сговор с армянами, несколько раз посетил захваченные азербайджанские земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.
Отметим, что блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером 7 февраля.
А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина – это вопрос правовой плоскости.
Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011-го и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.
Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах «как независимое государство».
Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.
В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).
После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.
Эльшан Рустамов, Г.Р.
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