Объявлены результаты проведенных 30 апреля вступительных экзаменов по II и III группе специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты проведенных 30 апреля вступительных экзаменов для абитуриентов по II и III группе специальностей.

Принявшие участие в экзамене абитуриенты могут, войдя на сайт ГЭЦ, ознакомиться со своими результатами и графическим изображением «карты ответов».

Также абитуриенты могут узнать результаты, направив с мобильных номеров Azercell СМС с «номером работы» на номер 7727.

Из подавших документы для участия в экзамене 35 433 абитуриентов 706 в экзамене не участвовали. Из участвовавших абитуриентов 17 были отстранены от участия в экзамене за нарушение экзаменационных правил, их результаты аннулированы.

Из сдававших экзамены по II группе специальностей 2 абитуриента (выпускники школы-лицея №3 города Агджабеди и Бакинского турецкого лицея), по III группе специальностей 1 абитуриент (выпускник лицея имени Зарифы Алиевой в Баку), верно ответив на все задания теста, набрали максимальный результат - 700 баллов.

Ялчин Алиев, Э.Т.