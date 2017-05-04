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Общество

В БГУ почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО 04.05.2017 21:54

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Ректор БГУ, академик Абель Магеррамов рассказал об исторических заслугах общенационального лидера перед Родиной и народом, сказал, что стратегия развития великого лидера помогла Азербайджану достичь успехов во всех областях жизни, и страна превратилась в сильное государство.

Ректор подчеркнул, что развитие демократии, строительство правового государства и гражданского общества основываются на фундаменте, сформированным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Абель Магеррамов отметил, что результатами успешной политики Президента Ильхама Алиева стали усиление национально-нравственного, культурного и научно-интеллектуального потенциала народа.

На мероприятии также выступил заместитель премьер-министра, заместитель председателя– исполнительный секретарь Партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов, который рассказал о заслугах Гейдара Алиева в государственном строительстве, определении основных направлений внутренней и внешней политики страны.

Затем своими воспоминаниями об общенациональном лидере поделились академик Васим Мамедалиев и профессор Иззет Рустамов.

АЗЕРТАДЖ

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