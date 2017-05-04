4 мая министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров принял находящегося с визитом в Баку для участия в IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу первого заместителя министра высшего образования и научных исследований Арабской Республики Египет Мохаммеда Хоссама Эль-Дин Эль - Сайеда Эль-Малехини (Mohamed Hossam El-Din El-Sayed El-Malehini).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобразования, на встрече было обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Египтом в сфере образования, рассматривались перспективы развития, в том числе расширение связей между университетами.

Эльшан Рустамов, И.А.