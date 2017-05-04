USD1.7024
EUR1.8549
RUB0.0297
Brent50.64
WTI47.65
Золото2 128.51
S&P 500 Index2 388.13
Nikkei 22519 445.70
Общество

В Баку обсудили перспективы развития отношений в сфере образования между Азербайджаном и Египтом 04.05.2017 21:16

4 мая министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров принял находящегося с визитом в Баку для участия в IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу первого заместителя министра высшего образования и научных исследований Арабской Республики Египет Мохаммеда Хоссама Эль-Дин Эль - Сайеда Эль-Малехини (Mohamed Hossam El-Din El-Sayed El-Malehini).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобразования, на встрече было обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Египтом в сфере образования, рассматривались перспективы развития, в том числе расширение связей между университетами.

Эльшан Рустамов, И.А.

216количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Канье Уэст: «На пляже в Мексике Ким выглядела дешево и неухожено…» - ФОТОВ Баку несовершеннолетний сын бизнесмена на Porsche насмерть сбил девушку - ФОТОПассажир-вандал выломал двери автобуса BakuBus – ВИДЕО«Обезьяны» среди нас: в Баку завелись «кактусовые вандалы» - ФОТОСын Ровнага Абдуллаева подал в отставку с поста главы Наблюдательного совета ФК «Сабаил» - ФОТОБрэд Питт оказался алкоголиком: «Я мог пить как русский, под столом с водкой…» - ФОТОВ турецком силиконовом скандале новая жертва – ФОТОНоу-хау от абитуриента на экзамене: микрокамера, вмонтированная в пуговицу жилета – ФОТОРашида Бейбутова: «Я стала сиротой…» - ФОТОАлександр Лапшин, за которого сильно переживают армяне, все еще мечтает о любимом мамином пироге с яблоками – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 мая21:30 У жительницы Британии в ухе поселился паук - ФОТО21:16 В Баку обсудили перспективы развития отношений в сфере образования между Азербайджаном и Египтом20:55 Трамп подписал указ о религиозных свободах20:35 На IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу будет выдвинут ряд предложений и инициатив20:15 В ходе азербайджано-турецких учений проведен «День высокопоставленных наблюдателей» - ФОТО – ВИДЕО19:55 При крушении вертолета в Башкирии погибли три человека19:46 Цена на нефть марки Brent впервые за полгода опустилась ниже $4919:30 Число пострадавших при аварии на химзаводе под Мадридом возросло до 3019:13 Хикмет Гаджиев: «Прекращение огня не является миром и не может им быть»18:56 Александр Дугин посетил Собор святых Жен-Мироносиц в Баку - ФОТО18:54 «Нефтчи» продлил контракт с Эльханом Абдуллаевым18:48 Очередной выпуск программы «Təhsildə...» посвящен Олимпиаде по логике – ВИДЕО18:36 Армянская сторона не готова к диалогу - Абульфас Гараев18:12 Министр: В IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку принимают участие представители 120 стран мира - ФОТО17:56 Пассажир-вандал выломал двери автобуса BakuBus – ВИДЕО