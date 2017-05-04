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Общество

На IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу будет выдвинут ряд предложений и инициатив 04.05.2017 20:35

4 мая в Баку стартовал IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Укрепление межкультурного диалога – новые возможности для человеческой безопасности, мира и устойчивого развития».

Как сообщает 1news.az, выступая на пресс-конференции, посвященной форуму, верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Насир Абдулазиз Аль-Насер указал, что информирован  о роли Азербайджана в межкультурном диалоге.

По его словам, межкультурный диалог очень важный элемент для достижения мира.

«На IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу будет выдвинут ряд предложений и инициатив», - сообщил он.

Глава аппарата Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Марио Лубеткин, в свою очрередь, отметил, что представители стран-участниц мероприятия донесут до всего мира потенциал Бакинского форума.

«На форуме важно услышать новые идеи и предложения, - отметил он.

Целью мероприятия является дальнейшее продвижение и поддержание устойчивого взаимопонимания и диалога как внутри культур, так и между ними.

Форум проходит при организации ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), Совета Европы, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Сегодня в рамках форума были  проведены Второй Академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и Третье заседание участников Международной сети онлайн-платформы ЮНЕСКО «Шелковый путь». 

5 мая состоится официальное открытие форума. В целом в рамках форума будет проведено около 40 сессий и мероприятий.

На повестке дня такие вопросы, как роль веры, религии, миграции, человеческой безопасности, спорта, образования, искусства, устойчивого развития, а также предотвращения насильственного экстремизма в укреплении доверия и сотрудничества между культурами и цивилизациями.

Для участия в форуме регистрацию прошли более 120 официальных лиц, 39 представителей международных организаций, более 50 представителей НПО.

В мероприятии примут участие более 800 иностранных граждан, среди которых высокопоставленные политические деятели, руководители международных организаций, председатели парламентов, ученые, послы, известные личности, более 30 министров.

Форум призван стать международной площадкой, которая посредством повышения информированности о важности межкультурного диалога во всем мире даст возможность и стимул людям, странам и организациям по всему миру к принятию конкретных мер по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами.

Эльшан Рустамов, И.А.

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