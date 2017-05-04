Находящийся с визитом в Азербайджане российский философ и политолог, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин посетил в четверг Собор святых Жен-Мироносиц в Баку.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, представитель Русской Православной церкви отец Мефодий проинформировал гостя об истории собора.

Было сообщено, что Собор святых Жен-Мироносиц был построен в 1907 году на средства мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева. В церемонии открытия религиозного храма после реконструкции, проведенной в 2001 году, принял участие общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Таким образом, были созданы все условия для свободного отправления православными христианами, проживающими в Азербайджане, своих религиозных обрядов.

Затем члены российской делегации ознакомились с Православным религиозно-культурным центром Бакинской и Азербайджанской Епархии. В четырехэтажном здании Центра есть помещение для молитв, зал для проведения различных мероприятий, в том числе конференций и семинаров. Здесь созданы условия для деятельности воскресной школы с целью получения церковного образования.

В Центре предусмотрены отдельные помещения для епархии, совершения канонических обрядов, катехизации, а также церковной медиа. Здесь также имеются библиотека и специальные комнаты для гостей.

Отец Мефодий рассказал об истории зарождения христианства в Азербайджане. Он отметил, что Президент Ильхам Алиев оказывает большую поддержку всем религиозным общинам.

«Азербайджан – толерантное и свободное государство, где представители всех национальностей и вероисповеданий живут в мире», - подчеркнул отец Мефодий.

Александр Дугин выразил восхищение архитектурой и внутренним убранством собора.

Ялчин Алиев, Э.Т.