Очередной выпуск программы «Təhsildə...» вышел на онлайн-телеканале Министерства образования Təhsil TV.

Темой программы стало проведение первого этапа Олимпиады по логике имени Лютфи Заде среди учеников 5–6-х классов. Проект реализуется Управлением образования города Баку и лицеем İstək.

Основная цель Олимпиады – развить у школьников логику и навыки мышления, а также подготовить их к международным Олимпиадам, отмечает представитель Управления образования Баку Анар Гадималиев.

Он также отметил, что в этом году в Олимпиаде принимали участие все 315 школ, находящихся в непосредственном подчинении Министерства образования Азербайджана.

Вопросы для Олимпиады, которая проводится второй год подряд, готовятся специальной комиссией, состоящей из работников Управления и лицея İstək. В прошлом году ко второму туру были допущены около 2 тысяч школьников, набравших 65 баллов.

По словам Анара Гадималиева, в этом году во второй тур Олимпиады также прошли около 2 тысяч учеников. Однако по сравнению с прошлым годом прошедшие во второй тур школьники правильно ответили на 75% вопросов, что говорит о повышении уровня знаний.

В свою очередь, представитель лицея İstək Анар Ферманов отметил, что одной из целей проекта является выявление талантливых учеников, что позволяет разделить их по интеллектуальному уровню. К примеру, выявить детей, обладающих математическим складом ума или имеющих склонность к гуманитарным наукам.

Победители Олимпиады будут награждены ценными подарками.

Известный американский математик азербайджанского происхождения Лютфи Заде, чье имя носит Олимпиада, является профессором Калифорнийского университета и основателем теории нечетких множеств и нечеткой логики. На сегодняшний день ученому, родившемуся в Баку в далеком 1921 году, 96 лет.

Посредством передачи «Təhsildə...» до общественности доводятся новшества, реализуемые в образовательной сфере Азербайджана. Предоставляем возможность ознакомиться с очередным выпуском программы:

1news.az